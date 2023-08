¿Cómo saber si cancelan mi cita para la visa?

La cancelación de citas para la visa se hace con anticipación. Foto: Shutterstock

Si estás haciendo tu trámite para obtener la visa para viajar a Estados Unidos y temes que te cancelen la cita para la entrevista, hay formas de saberlo para no dar la vuelta en vano, aunque regularmente cuando esto ocurre te llega un correo electrónico informándote de la suspensión.

Seguramente te has enterado de que en algunas oficinas en México el gobierno estadounidense ha cancelado decenas de citas y por ello temes que te ocurra a ti. Esto es algo que sucede a causa de la pandemia de Covid-19, que obligó a los Centros de Atención al Solicitante (CAS) ubicados en la embajada y en varios consulados a suspender las nuevas solicitudes para alcanzar a procesar las que ya tiene en fila.

Por ello, incluso hay que esperar alrededor de dos años para conseguir una cita para solicitar la visa tipo B1, para negocios, o B2, para turismo, en puntos como la Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, aunque para otros tipos del documento el tiempo sea entre 1 día y dos meses en las mismas oficinas.

¿Cómo puedo saber si cancelarán mi cita para la visa?

Ahora que, respecto al cómo saber si podrás acudir a tu cita, hay dos formas bastante sencillas, aunque antes debes tener en cuenta que, por lo regular, cuando se dará una cancelación ésta se realiza con no más de tres semanas de anticipación, por lo que podrás tomar tus provisiones, sobre todo si viajarás a otra ciudad para realizar el trámite.

Asimismo, ya sea por falta de espacios o algún contratiempo mayor, si las autoridades tienen que cancelar tu cita para la entrevista, te enviarán la notificación a través del correo electrónico. Recuerda que al hacer la solicitud y llenar el formulario, entre tus datos personales, está dar una dirección de correo válida.

Mientras que, en caso de que hayas anotado un correo erróneo, perdido tu contraseña o por alguna razón no tienes acceso a la cuenta, puedes verificar si tu cita sigue activa a través de la plataforma desde la que enviaste el formulario, a la que puedes acceder en este enlace.

Incluso, las autoridades estadounidenses recomiendan entrar a esa página uno o dos días antes de la fecha de tu cita para corroborar que todo siga en pie, ya que podría existir la casualidad de que la notificación no hubiera llegado a tu correo electrónico.

¿Qué hago si cancelan mi cita para la visa?

Por otra parte, en caso de que por alguna razón te hayan cancelado la cita para la entrevista, el Departamento de Estado estadounidense pide a los solicitantes no acudir a la oficina done se llevaría a cabo la reunión, pues una vez eliminada la cita ya no te permitirán el acceso.

Sin embargo, si este es tu caso, tampoco está perdido todo, ya que tu pago por la tarifa de procesamiento sigue vigente, por lo que puedes volver a solicitar una entrevista. Aunque eso sí, tendrás que volver a esperar el tiempo que indique la página, según la disponibilidad, o de plano cambiar de sede y acudir a alguna en otra ciudad, aunque ten en cuenta que en éstas se da prioridad a quienes radican permanentemente en la ciudad donde se asienta la oficina de representación.