¿Puedo recuperar mi dinero si me rechazan la visa de EU?

El pago al pedir la visa de EU es por procesar tu solicitud. Foto: Shutterstock

Siendo que el costo de la visa para Estados Unidos puede resultar significativo, sobre todo pidiéndola poco después del pasaporte, una duda frecuente es si se puede recuperar el dinero que se pagó en caso de que nos la rechacen. En Unotv.com lamentamos decirte que no, y te diremos el por qué.

De entrada, recuerda que el pago de los 185 dólares (alrededor de 3 mil 300 pesos) en 2023 es el segundo paso del trámite para solicitar la visa estadounidense de negocios o turista (B1 y B2), antecedido únicamente por el llenado del formato electrónico DS-160. Además, es lo que te permitirá agendar una cita para acudir a tu entrevista en la oficina consular.

Tampoco podrás recuperar tu dinero en caso de que canceles tu solicitud una vez hecho el pago.

Así que, si no haces tu pago, aunque ya hayas llenado la solicitud, simplemente no avanzará tu trámite y, por ende, no obtendrás el documento para entrar a EU.

¿Me reembolsan el pago de la visa de EU si rechazan mi solicitud?

Ahora que, respecto a un reembolso una vez hecho tu pago y siendo rechazada tu solicitud, como ya dijimos al inicio, no hay devolución. Tampoco te lo toman en cuenta al momento de volver a iniciar con el trámite.

Lo mismo aplica para todos los tipos de visa, sin importar si es para turismo, negocios, estudios o trabajo, que tendrán algunas diferencias en cuanto a sus costos y que algunas de trabajo son tramitadas por el patrón y no tú directamente, pero ese es otro asunto.

Ahora que, respecto al pago que tienes que realizar, y respecto a si puedes solicitar un reembolso, el Departamento de Estado (DoE, por sus siglas en inglés) de EU afirma en su página de dudas sobre la visa que, en efecto, no puedes pedir una devolución, pues el pago no es por el documento en sí, sino por el procesamiento de tu solicitud.

Ver más Recuerda que si tu visa venció dentro de los últimos 4 años, o aún no ha vencido, y solicitas una VISA de no inmigrante dentro de la misma categoría eres elegible para exención de entrevista. La solicitud se hace siguiendo las mismas indicaciones en el sitio web:… pic.twitter.com/Yy77eRm6mD — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) October 11, 2023

Agrega que este pago, que califica de arancel, debe liquidarse en cualquier parte del mundo desde donde se solicite, mientras que nunca se recupera ese dinero, por lo que también hace algunas recomendaciones respecto al pago.

Y es que destaca el DoE que, debido a que no se emiten reembolsos, antes de pagar hay que verificar que la cifra que se emitirá es correcta. También, puntualiza que el pago no puede transferirse a otra persona en caso de desistir de la solicitud.

En tanto que, en caso de recibir algún mensaje o pantalla de error al pagar a través de internet, la dependencia aconseja ingresar a la sección “Mi Cuenta” de la plataforma donde se hace la solicitud, en vez de volver a intentar pagar, pues se perderá el dinero de uno de los dos, en caso de que ambos intentos hayan pasado.