¿Se puede acudir acompañado a la entrevista para la Visa de EU?

Por seguridad, sólo permiten que entren solicitantes de visa. Foto: Shutterstock

Una vez que llenaste el formulario DS-160, solicitando la visa para entrar a Estados Unidos, y pagaste la tarifa de procesamiento del trámite, te queda esperar a que llegue la fecha de tu cita para la entrevista en la Embajada o en alguna de las oficinas consulares, a donde no podrás llegar acompañado.

Aunque es común acudir con algún acompañante a realizar un trámite, ya sea por apoyo o para tener con quien esperar tu turno, en esta ocasión no podrá ser así, pues como parte de las medidas de seguridad al interior de las oficinas migratorias del Gobierno de Estados Unidos, no aceptan la entrada de personas que no sean solicitantes.

Incluso, en el apartado de ayuda del Departamento de Estado para el servicio de visado, se destaca que a la Sección Consular sólo pueden entrar los candidatos con cita programada, pues tampoco puedes ingresar en un horario diferente al que les tocó.

¿Quiénes sí pueden ir acompañados?

Sin embargo, la institución destaca que los menores de edad sí pueden ingresar acompañados por sus padres o tutores legales, mientras que si necesitas traductor o cuidador, deberás comunicarte con la Sección Consular para hacer la solicitud correspondiente.

Ver más Todos los pagos de tarifas realizados a partir del 1 de Octubre de 2022 solo son válidos durante 365 días. (3/3) pic.twitter.com/EX8ZBtzHxA — Embajada EU en Mex (@USEmbassyMEX) August 2, 2023

¿Qué objetos no debes llevar?

Y es que entre las medidas de seguridad también se incluye la prohibición de acceso con algunos elementos, entre los que podrían estar el teléfono celular, mochilas y objetos metálicos, como llaves, por lo que sería buena idea que alguien te espere a la salida, aunque retirado de la puerta para no obstaculizar la llegada de solicitantes.

Aunque, por otra parte, la buena noticia es que es probable que no estés mucho tiempo en la sala de espera, pues al no permitirse el ingreso en un horario diferente al de tu cita, o incluso ni siquiera aceptar la entrada de personas sin cita, se evitan las aglomeraciones adentro de las oficinas.

En algunos casos el tiempo entre la llegada y la salida es de alrededor de una hora.

A la par, las entrevistas consulares, por parte de los agentes, se realizan de manera rápida, siendo lo más cortas posibles, con la finalidad de agilizar el trámite, donde ni siquiera tendrás que esperar más tiempo para saber si te aprobarán o negarán la visa estadounidense.

De igual forma ocurre cuando acudes a la toma de la fotografía y de los datos biométricos, que estarán ligados al documento, en caso de que sí te lo aprueben, a donde no podrás entrar con algunos objetos ni acompañado, en caso de que esto te toque hacerlo en alguna oficina diferente.