La ciudad de Guanajuato se alista para recibir la segunda edición del festival “¡Viva Guanajuato! Sabor, música y folclor”, que se llevará a cabo del 12 al 16 de septiembre en el marco de las fiestas patrias.

El evento busca posicionar a la capital como un destino cultural, histórico y gastronómico de México, ofreciendo a visitantes y locales experiencias únicas en sus calles, plazas y escenarios más representativos.

Festival ¡Viva Guanajuato! 2025

El presidente de la Asociación de Restaurantes de Guanajuato Capital, Marco Antonio Borunda, destacó que el festival ofrecerá gastronomía, cenas maridaje, cocina endémica y mixología, además de espectáculos con mariachis, estudiantinas, danzas, video mapping y teatro al aire libre.

Los asistentes podrán disfrutar de la representación de la toma de la Alhóndiga de Granaditas y de las tradicionales “Mariachadas” bajo la luz de la luna.

Cultura, moda y tradición en Guanajuato

El encargado de despacho de Turismo y Hospitalidad de la capital, Jorge Luis Anguiano, explicó que el festival también incluirá pasarelas en espacios emblemáticos como la Plazuela de San Fernando, el Teatro Juárez y el Mercado Hidalgo, con diseños inspirados en tradiciones, colores y sabores de la región.

De igual forma, habrá experiencias teatrales donde aparecerán personajes históricos de la Independencia de México, invitando al público a formar parte de las representaciones. Entre 10 y 12 restaurantes locales se sumarán a estas actividades con intervenciones que recrean las conspiraciones y movimientos de la época.

Cartelera y actividades patrias

La oferta cultural se complementa con muestras fotográficas, fuegos artificiales, el tradicional Grito de Independencia y el desfile conmemorativo.

La cartelera completa puede consultarse en la página oficial: www.festivalvivaguanajuato.com