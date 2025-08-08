Yucatán: Santuario Maya, impulsa turismo comunitario
Yucatán presentó una nueva campaña turística que busca ir más allá de los destinos más conocidos como Chichén Itzá o sus famosos cenotes. La estrategia apuesta por el turismo comunitario, resaltando experiencias que conecten a los visitantes con la cultura, la gastronomía y la vida cotidiana en el estado.
El gobernador Joaquín Díaz Mena aseguró que se trata de “algo más que una campaña” y describió que “Yucatán no se conoce, Yucatán se siente”, evocando la frescura de un cenote entre la selva, el aroma del achiote en la cochinita pibil y la hospitalidad de sus pueblos y ciudades coloniales.
“…algo más que una campaña, vamos a presentar una visión, una manera de ver, de sentir y de vivir Yucatán, porque Yucatán no se conoce, Yucatán se siente, se siente en la frescura de un cenote escondido entre la selva, en el aroma del achiote y la naranja agria de nuestra cochinita pibil, se siente cuando caminas con tranquilidad en los pueblos o en nuestras ciudades coloniales, donde un yucateco te recibe con los brazos abiertos y te sirve comida en un mantel bordado sobre la mesa”.
Infraestructura y conectividad turística
Díaz Mena destacó que el estado cuenta con la infraestructura para atender al turismo nacional y que el Tren Maya amplía las posibilidades de conexión con destinos del mundo maya como
- Cancún
- Playa del Carmen
- Tulum
- Campeche
- Palenque
- Tabasco
Por su parte, el secretario de Turismo, Darío Flota Ocampo, recordó que Mérida tiene vuelos directos a 12 ciudades de México y conexiones internacionales con Miami, Orlando, Houston, Dallas, La Habana, Guatemala y próximamente con Los Ángeles.
Yucatán: Un destino seguro para todos
El gobernador subrayó que Yucatán sigue en primer lugar en seguridad a nivel nacional, lo que lo convierte en un atractivo para familias, parejas y viajeros de negocios: “esto permite que muchos turistas nacionales vayan con su familia y se sientan realmente en libertad”, afirmó.