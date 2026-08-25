Nueva York tiene 6 zonas de evacuación por huracanes: revisa cuál corresponde a tu dirección

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Foto: Shutterstock

La ciudad de Nueva York tiene seis zonas de evacuación por huracanes, identificadas del 1 al 6. El sistema permite determinar qué tan expuesta está una vivienda ante una posible evacuación y ayuda a las autoridades a establecer qué comunidades deben salir primero cuando existe una amenaza.

La ciudad recomienda a los residentes conocer su zona antes de que llegue una tormenta y tener definido con anticipación dónde refugiarse y qué ruta utilizar.

NYC has 6 hurricane evacuation zones. Do you know yours? It could save your life.



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¿Cuáles son las zonas de evacuación de Nueva York?

Las zonas de evacuación son áreas establecidas por la ciudad de Nueva York de acuerdo a su riesgo de inundación durante un huracán.

Están identificadas con números del 1 al 6 y aparecen diferenciadas por colores en el mapa oficial de la ciudad. La zona asignada a una dirección permite saber si esa vivienda podría estar incluida en una orden de evacuación.

La ciudad puede ordenar la salida de determinadas zonas dependiendo de la trayectoria prevista de una tormenta, su intensidad, el riesgo de inundaciones y otros factores.

Por eso, pertenecer a una zona de evacuación no significa que sus residentes tengan que abandonar sus hogares de manera permanente ni que exista una evacuación activa. La designación funciona como una herramienta de preparación para situaciones de emergencia.

¿Cómo saber en qué zona de evacuación está tu casa?

La ciudad dispone de un Hurricane Evacuation Zone Finder, una herramienta que permite introducir una dirección y consultar la zona correspondiente.

El mapa divide Nueva York en seis zonas de evacuación, numeradas del 1 al 6. La Zona 1 es la que tiene mayor probabilidad de sufrir inundaciones por marejada ciclónica, mientras que el riesgo disminuye progresivamente hasta la Zona 6. Las zonas se extienden por áreas costeras de los cinco distritos, incluidos sectores de Queens, Brooklyn, Staten Island, el Bronx y Manhattan.

También es posible obtener información a través del 311. Las personas que utilizan VRS pueden comunicarse al 212-639-9675, mientras que el número TTY es 212-504-4115.

¿Qué hacer si la ciudad ordena evacuar?

Si las autoridades ordenan una evacuación, la recomendación es salir de la zona indicada y trasladarse a un lugar seguro.

La ciudad aconseja, cuando sea posible, refugiarse en la vivienda de familiares o amigos que se encuentren fuera del área de evacuación. Esta alternativa puede resultar más cómoda que acudir a un centro público y permite planificar el traslado con anticipación.

Quienes necesiten utilizar una instalación pública pueden consultar los centros de evacuación disponibles para obtener indicaciones sobre cómo llegar y conocer las características de cada establecimiento.

La información sobre estos centros puede cambiar, por lo que es importante consultar nuevamente los datos antes de trasladarse. También se recomienda verificar si el lugar cuenta con las condiciones de accesibilidad necesarias para personas que utilizan silla de ruedas.

¿Qué tiene que ver el tornado de Atlantic Beach?

La importancia de conocer las zonas de evacuación toma relevancia después del fenómeno meteorológico que afectó recientemente a la zona de Long Island.

El Servicio Meteorológico Nacional confirmó que un tornado tocó tierra en Atlantic Beach, en el condado de Nassau, el 20 de agosto de 2026. Según los meteorólogos, una tromba marina se desarrolló frente a la costa, cerca de Far Rockaway y Atlantic Beach, y llegó a tierra entre las 6:30 pm y las 7:00 pm.

El fenómeno provocó daños en el área, incluido el Sun and Surf Beach Club, donde el Servicio Meteorológico Nacional encontró indicios compatibles con el impacto de un tornado.

¿Las zonas de evacuación sólo sirven durante un huracán?

El sistema está diseñado específicamente para preparar a los residentes ante inundaciones provocadas por huracanes, por lo que no debe interpretarse como un mapa general de todos los riesgos meteorológicos de Nueva York.

Un tornado, por ejemplo, requiere otro tipo de respuesta. Mientras una evacuación por huracán puede organizarse con horas o incluso días de anticipación, los tornados pueden desarrollarse rápidamente y requieren prestar atención a las alertas meteorológicas y buscar refugio de inmediato.

Aun así, conocer la zona de evacuación forma parte de la preparación general de una familia que vive en Nueva York, especialmente en áreas cercanas a la costa.

¿Por qué conviene revisar la zona antes de una tormenta?

Esperar hasta que exista una orden de evacuación puede dificultar el traslado, especialmente si miles de personas intentan salir al mismo tiempo.

También es conveniente hablar con familiares o amigos que puedan recibir a la familia fuera de la zona de evacuación y considerar las necesidades de niños, adultos mayores, personas con discapacidad y mascotas.

La herramienta oficial de Nueva York permite consultar la zona correspondiente a cada dirección y revisar la información actualizada sobre los centros de evacuación. Las autoridades recomiendan volver a consultar el sistema cuando exista una amenaza, ya que los datos sobre instalaciones y accesibilidad pueden cambiar.

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