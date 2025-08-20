Acusan a Mar Contreras de servir comida del piso a Priscila Valverde en “La casa de los famosos”

GENERANDO AUDIO...

Mar Contreras tomó con humor lo sucedido. Foto: Cuartoscuro

Mar Contreras fue exhibida en “La Casa de los Famosos México 2025” por haberle dado pasta a Priscila Valverde que se le había caído al suelo.

La dinámica de ayer martes 19 de agosto en el reality fue “noche de cine”, donde pasan momentos de la semana, y en esta ocasión Mar Contreras fue una de las protagonistas.

La revelación hizo que la afectada, Priscila Valverde, reaccionara sorprendida y amenazó que ahora tenía motivos para nominar a Mar la noche de este miércoles.

Mar Contreras y ¿la regla de los “cinco segundos”?

La situación se dio cuando Mar Contreras, una de las encargadas de la cocina, estaba sirviendo la pasta cuando se le cayó un poco al suelo.

Recogió la pasta y lo dejó en mesa, mientras servía la comida, después la volvió a tomar y la puso en un plato y aseguró: “¡Ay no! Esto no se pude desperdiciar”.

Volteó rápido a la cámara e hizo gesto como si no hubiera pasado y ese plato con la pasta que se había caído se la dio a Priscila Valverde.

En su defensa aseguró que no se dio cuenta a quién se lo había dado, pero la reina de belleza se sintió ofendida y sólo dijo: “Dos puntos”, refiriéndose a la nominación de esta noche.

Y después Valverde mencionó: “Qué stronger (fuerte), ¡eso no se hace, se lo hubiera comido ella! Lo bueno es que mañana son las nominaciones. Ya me dio motivos pero ya ahora tengo uno”.

Odalys Ramírez y Dalílah Polanco salieron a la defensa de Mar, diciendo que está la regla de los “cinco segundos” e incluso la comediante reveló que ella también lo ha hecho.

La pregunta que queda en el aire es si este episodio traerá motivos para que Mar Contreras sea una de las nominadas este noche en “La Casa de los Famosos México 2025”.