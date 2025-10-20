Así se pagarán las Becas Benito Juárez octubre 2025 por letra

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

La Beca Benito Juárez es un apoyo económico que entrega el Gobierno de México a estudiantes que cursan el nivel medio superior en escuelas públicas. Su objetivo es ayudar a que las y los jóvenes continúen sus estudios y no abandonen la preparatoria por falta de recursos.

Cada estudiante recibe mil 900 pesos bimestrales directamente en su Tarjeta del Banco del Bienestar. El dinero puede usarse para libros, materiales escolares, pasajes o alimentos, con el propósito de facilitar la continuidad académica.

Fechas de pago confirmadas para octubre de 2025

El sábado 18 de octubre, el coordinador nacional de becas, Julio León, informó el calendario de pagos del programa para este mes.

De acuerdo con lo que explicó, los depósitos se harán de manera gradual durante todo octubre, según la primera letra del apellido paterno de cada beneficiario.

A continuación, te presentamos el calendario oficial de pagos de la Beca Benito Juárez octubre 2025:

Día de depósito Mes Letras del apellido paterno Lunes 20 Octubre A, B, C Martes 21 Octubre D, E, F, G Miércoles 22 Octubre H, I, J, K, L Jueves 23 Octubre M, N, Ñ, O Viernes 24 Octubre P, Q, R Lunes 27 Octubre S, T, U, V, W, X, Y, Z

¿Dónde se deposita la beca?

El dinero se entrega directamente en la Tarjeta del Banco del Bienestar que cada estudiante recibió cuando se registró en el programa.

No es necesario hacer ningún trámite adicional para recibir el depósito; solo hay que esperar la fecha que corresponde según el apellido.

Recomendaciones para los beneficiarios

Revisa con frecuencia tu app del Banco del Bienestar o acude a un cajero automático para verificar el depósito.

o acude a un para verificar el depósito. No compartas tus datos personales o bancarios con nadie, ya que todos los pagos se hacen de manera automática .

con nadie, ya que todos los pagos se hacen de manera . Si hay algún retraso o cambio, consulta los canales oficiales de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar Benito Juárez.

Objetivo del programa

La Beca Benito Juárez busca evitar la deserción escolar y apoyar a estudiantes de familias con bajos ingresos para que terminen la preparatoria y continúen hacia una licenciatura.

Con este apoyo, el gobierno federal impulsa que los jóvenes puedan cubrir gastos básicos y enfocarse en sus estudios sin preocuparse por los costos escolares.