Las de hoy | 28 de agosto de 2025

GENERANDO AUDIO...

Unotv.com presenta las principales noticias de los diarios nacionales de este jueves 28 de agosto.

El Universal: Con orden de captura van en combo contra los chapitos

La Fiscalía Especializada en Delincuencia Organizada solicitó la aprehensión de 13 personas.

Cártel de Sinaloa infiltró la gestión de Quirino Ordaz y el inicio de la de Rubén Rocha, revela documento.

Reforma: No cuadran los 188 mil pesos de Noroña por YouTube

Generarían videos de morenistas 13 mil 551 pesos al mes. Alega que el ingreso le permite comprar casa en Tepoztlán, pero las cifras no dan.

Milenio Diario: Cesa la maquila a 166 al día por aranceles e inteligencia artificial

La industria de exportación reciente guerra comercial, abusos laborales a la sombra de cierres, despidos y desplazados según activistas, defensores y el INEGI.

Excélsior: De los gritos y golpes pasan a las denuncias

Alejandro Moreno se lanza contra Noroña. El priista encaró al presidente del Senado por no darle la palabra, lo que desató una riña. El morenista demandó penalmente a “Alito” que pueda enfrentar el desafuero.

La Jornada: Más de 50 mil millones de pesos el monto de lo arrebatado al narco este sexenio

Incluye drogas, arma, dinero, vehículos: Sheinbaum.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

El Financiero: Exportaciones no petroleras dan la pelea a aranceles

En julio, las manufacturas distintas a las automotrices crecieron 11.1% anual y fueron el motor de las ventas al exterior.

El Economista: Exportaciones de México crecieron 4% en julio, aún con los aranceles

Moderan el ritmo en el mes, pero mantienen la tendencia.