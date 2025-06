“Será Viral”: Acordeones fueron clave en elección de ministros de la SCJN

GENERANDO AUDIO...

Tras la elección del nuevo Poder Judicial, los reflectores se han centrado en el uso de acordeones para orientar el voto y en la baja participación ciudadana. Con solo 13 millones de votantes frente a los 60 millones de la elección presidencial, especialistas como Luis Carlos Ugalde y el abogado César Gutiérrez Priego debatieron en el programa Será Viral sobre los retos y controversias que deja esta jornada.

Para Luis Carlos Ugalde, director de Integralia Consultores, el mayor problema no fue solo el nivel de participación, sino la imposibilidad de ejercer un voto verdaderamente informado:

“Votar por más de 40 perfiles entre cientos de candidatos fue prácticamente inviable sin algún tipo de guía”, dijo en referencia a los famosos “acordeones”, en su mayoría promovidos por gobiernos estatales afines a Morena.

Ugalde señaló que los votantes se enfrentaron a la dificultad de elegir entre más de 40 candidatos en una sola boleta, lo que los orilló a guiarse por “acordeones” o listas previamente definidas. “El hecho de estar en los acordeones fue el factor más determinante para ganar la elección”, aseguró, y añadió que esta práctica fue promovida por diversos partidos, aunque reconoció que “el partido oficial tiene más capacidad de movilización”.

En contraste, César Gutiérrez Priego defendió la participación ciudadana y el uso de materiales de guía como una necesidad ante la complejidad del proceso:

“Sí, fue una guerra de acordeones. Pero hay que decir que incluso el propio INE autorizó su uso. Algunos fueron digitales, otros impresos, pero era la única manera de orientar el voto ante un proceso tan complejo”, explicó.

Una elección histórica con baja participación

Ugalde también puso énfasis en el bajo nivel de participación: “Votó uno de cada 10 ciudadanos. Eso no refleja una exigencia popular. Y aunque hubo 13 millones de votos, muchos fueron nulos o en blanco”. En su análisis, la elección “no cumplió con las condiciones democráticas que se esperaban” y cuestionó el argumento oficial de que el pueblo pedía esta reforma.

Por su parte, Gutiérrez Priego matizó la cifra y defendió la validez del proceso: “Estamos hablando de la votación más compleja de la historia del país. Si consideramos que cada persona votó por nueve cargos, hablamos de más de 100 millones de votos individuales. Eso es inédito”. Agregó que pese a la campaña de desprestigio,

“13 millones de mexicanos sí salieron a votar, sí creyeron en el proceso y sí decidieron con su voto quiénes deben integrar el nuevo Poder Judicial”.

Reforma y desafíos hacia 2027

En cuanto al futuro, ambos expertos coincidieron en que será necesaria una reforma profunda antes de la próxima elección judicial en 2027. “No hay manera de que el sistema actual soporte una elección judicial simultánea con elecciones federales”, advirtió Ugalde. “Se necesita rediseñar el modelo, hacerlo más gradual y con enfoque pedagógico. Así como está, solo lleva a la confusión y a la inducción del voto”.

Gutiérrez, por su parte, planteó que el reto inmediato es la legitimación desde los hechos: “Las expectativas son muy altas. La ciudadanía quiere resultados y los quiere ya. Los nuevos jueces, magistrados y ministros deberán trabajar a marchas forzadas y ser más visibles”, dijo. Y subrayó que “hay que romper el tabú de que el Poder Judicial solo se comunica mediante sentencias; ahora debe hablarle directamente al pueblo”.

Dos visiones sobre el papel del nuevo Poder Judicial

El debate también tocó la visión de fondo sobre el papel del Poder Judicial en una democracia. Ugalde advirtió: “El voto no purifica. Esa es una falacia. La corrupción nace, muchas veces, desde las campañas. El problema no se elimina con elecciones; puede incluso agravarse”. Y reafirmó que, en el modelo constitucional liberal, “el Poder Judicial debe ser un contrapeso, un árbitro de legalidad, no un subordinado del Ejecutivo”.

En respuesta, Gutiérrez Priego sostuvo: “Yo sí creo que el voto purifica. El problema fue asumir que una persona, como la presidenta de la Corte, representaba a todo el Poder Judicial. Eso nunca debió pasar”. Además, celebró que “tres ministras se sometieran al escrutinio ciudadano. Eso también habla de valentía y convicción democrática”.

Con visiones distintas pero con un diagnóstico coincidente sobre la necesidad de mejorar el modelo, ambos concluyeron que lo que viene será aún más complejo. Como dijo Ugalde: “Ojalá todo salga mejor de lo que los críticos esperan”. Mientras que Gutiérrez cerró con optimismo: “Para mí, esto es esperanza”.