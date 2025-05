“Será Viral”: Alerta por pinchazos en el transporte público

En esta entrega de “Será Viral”, con Juan Rivas, se dio a conocer la preocupación de usuarias del transporte público en el Estado de México, quienes han sido víctimas de pinchazos con jeringas en combis y camiones.

Varias mujeres compartieron sus testimonios sobre cómo fueron atacadas por personas desconocidas mientras viajaban en unidades del transporte colectivo.

“Sentí como si me picaran con algo, volteé y vi a un tipo con una aguja”, relató una joven que pidió el anonimato por temor a represalias.

Una de las principales preocupaciones entre las víctimas es la posibilidad de haber sido expuestas a enfermedades como el VIH, hepatitis u otras infecciones. Hasta el momento, no se ha confirmado si los objetos punzocortantes contenían alguna sustancia o patógeno, pero el sólo hecho ha encendido las alarmas entre las pasajeras.

“Fui al médico al día siguiente porque me dolía mucho el brazo y no podía dejar de pensar en qué me habrían inyectado”, señaló otra afectada durante el programa.