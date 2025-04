“Será viral” analiza la desextinción de “lobos terribles”

En este episodio de “Será Viral”, especialistas debaten respecto al diseño genético de “lobos terribles”. ¿Cuáles son los límites que debe tener la ciencia, al momento de crear o clonar seres vivos? La Doctora en Bioética, Lourdes Velázquez, asegura que se debe actuar con responsabilidad. Por su parte Juan Dabdoub, fundador del Consejo Mexicano para la Familia, afirma que la ciencia debe tener límites.

La empresa de biotecnología Colossal Bioscience anunció haber logrado un avance sin precedentes al presentar tres ejemplares de lobos terribles, especie que se extinguió hace unos 10 mil años. De acuerdo con la compañía, el logro fue posible mediante técnicas de ingeniería genética, lo que ha generado un intenso debate sobre la desextinción y la clonación de especies.

Los ejemplares creados, llamados Rómulo, Remo y Khaleesi, fueron presentados como parte de un proyecto de desextinción basado en el estudio del ADN fósil de los lobos terribles. No obstante, científicos y especialistas advierten que se trata de una clonación basada en el lobo gris, especie actual modificada para asemejarse a los lobos extintos.

En esta edición de Será Viral, se discutió el impacto de este tipo de experimentos. La doctora Lourdes Velázquez señaló:

“No todo lo que es tecnológicamente posible es éticamente correcto hacerlo. No porque se pueda hacer, lo debemos hacer.”

Velázquez explicó que la clonación en sí misma no puede clasificarse como buena o mala, ya que es un proceso natural que también se observa en la naturaleza, como en el caso de gemelos monocigóticos. Sin embargo, advirtió:

“Aquí hay que ver otras cosas: el uso que le das. Es como si tú me dijeras, ¿la ciencia es buena o es mala? No existe ese calificativo. Existe el uso ético o no ético que le damos.”