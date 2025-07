GENERANDO AUDIO...

Adrián López, expolicía federal, está por partir a Ucrania para integrarse a la Legión Internacional y combatir en la guerra contra Rusia. “Nos está orillando un gobierno que nos estigmatizó”, dijo en esta entrega semanal de “Será Viral”, al explicar que su decisión es por necesidad económica y falta de oportunidades laborales en México.

Mexicanos, voluntarios en guerra ajena por falta de empleo

Alexei Chévez, analista en seguridad, explicó que al menos 24 mexicanos han sido detectados en combate en Ucrania. “Son jóvenes muy preparados, desperdiciados por un sistema que no los reconoce”, declaró. Según el experto, Ucrania recluta a extranjeros con promesas económicas y la posibilidad de obtener la nacionalidad.

Adrián detalló que tras subir sus documentos a la plataforma ucraniana, fue contactado por la 27ª Brigada y se prepara para un curso propedéutico de dos meses. “Nos enseñan cómo cuidarnos de los drones, ofensiva, defensiva y adaptarnos al armamento que usan allá”, dijo.

El talento bélico mexicano, ignorado por el gobierno

Adrián aseguró que más de 30 mil expolicías federales están desempleados tras la disolución de la corporación. “No podemos trabajar ni en municipios ni en estados porque somos vetados desde arriba”, denunció. Y agregó: “Nos formaron durante años, pero ahora nos dejan sin trabajo; nos ofrecen empleo en el crimen, pero nosotros elegimos defender a México”.

[TE PUEDE INTERESAR: Familiares de expolicía mexicano que murió combatiendo en Ucrania piden ayuda para repatriar su cuerpo]

Alexei coincidió: “Es una tristeza que alguien como Adrián, capacitado en Israel y Europa, tenga que irse a pelear una guerra que no es suya”. Señaló que estos expolicías federales podrían ser instructores o mandos en el país.

Riesgos, pagos y el vacío legal en combate

Sobre las condiciones en Ucrania, Adrián explicó: “Nos pagan 600 dólares mensuales, hasta 3,300 si estás en zona roja”. Sin embargo, criticó que el gobierno ucraniano no paga compensaciones si el cuerpo del caído no es recuperado. “A Mario Alberto Lóber lo vieron morir por un dron, pero como no encontraron su cuerpo, no han pagado nada a su familia”, lamentó.

Finalmente, Adrián se definió así: “Soy un ser humano que ama a su familia y a México. Nos están obligando a buscar futuro en otro país”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]