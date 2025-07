“Será Viral”: Gentrificación en México; “the little América”

GENERANDO AUDIO...

La gentrificación en la Ciudad de México ya desató protestas públicas y un profundo malestar social. Luna, activista del Frente Antientrificación, y Carla Mejía, académica de la UNAM, alertaron sobre la gravedad del problema: “La vivienda ya es una utopía para muchos jóvenes”, dijo Luna. Las manifestaciones recientes han expuesto no solo el encarecimiento de la vivienda, sino también tensiones sociales por la llegada de extranjeros, especialmente estadounidenses.

Carla Mejía advirtió que este fenómeno se exacerbó desde la pandemia con la llegada masiva de nómadas digitales, lo que ha desplazado a comunidades enteras. “El problema ya se replica en otras ciudades como Oaxaca y Mérida. No es un asunto exclusivo de la capital”, subrayó.

“La gentrificación es una forma de despojo”: Luna y Carla alzan la voz

Para Luna, la gentrificación es una violencia institucional: “No solo nos están quitando el espacio, nos están quitando nuestra identidad. Afecta a la clase obrera, a jóvenes, infancias y adultos mayores. Nos están empujando a vivir en la periferia sin acceso a servicios básicos”, denunció.

También señaló a tres actores responsables: “Los extranjeros, los empresarios y el gobierno. Todos están participando en esta violencia económica y territorial. No se trata solo de departamentos caros, sino de un sistema que prioriza el negocio sobre la vida digna”.

Carla Mejía respaldó esa visión: “Lo que pasó el viernes fue el resultado de una olla de presión. La protesta fue un grito colectivo que mezcla enojo, despojo y una lucha legítima. La gentrificación es interseccional: mezcla racismo, clasismo, neocolonización y desigualdad”.

“Quieren nuestra cultura, pero no a los mexicanos”

Una de las frases más repetidas en la protesta fue: “Les gusta México, pero no los mexicanos”. Para Luna, es una denuncia directa: “Quieren nuestra comida, nuestras fiestas, nuestros barrios, pero no a nosotros. Incluso ya hay zonas llamadas ‘Little America’. Si esto sigue así, un día no podremos ni celebrar el 15 de septiembre porque les molesta el ruido”.

Criticó la falta de regulación migratoria: “A nosotros nos piden visa, entrevistas y mil requisitos para ir a Estados Unidos. Pero aquí entran sin problema, sin pagar impuestos y compran propiedades como si fueran dulces. ¿Por qué no exigir visas a los nómadas digitales?”.

Carla también coincidió: “No es xenofobia exigir justicia territorial. No podemos seguir permitiendo que se elitice el derecho a la ciudad. Se necesitan visas, regulación fiscal y políticas de vivienda incluyente”.

¿Qué medidas proponen?

Luna fue clara: “La vivienda debe dejar de ser un negocio. Es un derecho como la salud o la comida. El gobierno debe frenar el acaparamiento inmobiliario y proteger a los habitantes originarios, sin importar su origen étnico o nivel económico”.

También propuso crear una Ley Inquilinaria en la Ciudad de México: “Debe haber límites en las rentas, registro obligatorio de contratos y sanciones para abusos. No podemos seguir siendo expulsados de nuestras colonias por la especulación inmobiliaria”.

Carla, por su parte, urgió al Estado mexicano a “aplicar políticas fiscales a los extranjeros que viven y trabajan aquí sin regulación”. Añadió que también debe garantizarse el acceso igualitario a servicios públicos, como agua, luz y transporte.

Cuidado con los discursos de odio

Ambas coincidieron en algo más: la violencia no puede ser la bandera de lucha. Carla advirtió: “Etiquetar la protesta como xenofóbica es delicado. Se corre el riesgo de invalidar una lucha legítima”.

Luna cerró con una analogía: “Así como el 8M ha logrado impulsar leyes desde la protesta, el movimiento antigentrificación también quiere soluciones reales. No se trata de vidrios rotos, se trata de personas desplazadas”.

Ambas voces coinciden: la gentrificación no es solo un problema urbano, es una emergencia social que exige acción inmediata del gobierno.