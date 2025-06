GENERANDO AUDIO...

La libertad de expresión en México enfrenta una nueva serie de cuestionamientos. En Campeche, el periodista Jorge Luis González fue inhabilitado por dos años y enfrenta una multa económica, tras ser acusado por el gobierno estatal de calumnia y discurso de odio contra la gobernadora Layda Sansores. En Puebla, se reformó la Ley de Ciberseguridad, lo que ha sido señalado como un riesgo para el ejercicio de la crítica ciudadana en redes sociales.

Jorge Luis González: “No dirijo el diario desde 2016 y aún así me condenan”

El periodista explicó que su proceso judicial se basa en publicaciones de un medio que dejó de dirigir hace casi una década. “Yo no soy el director del periódico desde 2016. Aun así me atribuyen responsabilidad y me condenan”, declaró. Agregó que las publicaciones se referían a presuntos contratos públicos otorgados a familiares de la gobernadora, reproducidos desde una fuente externa.

“Esto parece un laboratorio. Están experimentando hasta dónde pueden llegar para acallar voces”, afirmó González, al señalar que este tipo de acciones podrían replicarse en otros estados.

Artículo 19: “Estamos viendo acoso judicial con múltiples vías legales”

Pedro Cárdenas, del Programa de Protección y Defensa de Artículo 19, explicó que el caso de González es ejemplo de acoso judicial mediante el uso combinado de procesos penales, civiles y administrativos, una práctica conocida como forum shopping.

“Esto no es solo una acción individual. Es un mensaje colectivo: no se puede hablar”, dijo. Agregó que estas estrategias buscan distraer a periodistas de su labor mediante demandas que consumen tiempo, dinero y salud.

Además, recordó que México mantiene delitos contra el honor en al menos siete estados, a pesar de que organismos internacionales recomiendan su eliminación por ser incompatibles con la libertad de expresión.

Reforma en Puebla genera preocupación por ambigüedad legal

En Puebla, la aprobación de modificaciones al Código Penal como parte de la Ley de Ciberseguridad generó críticas debido a lo amplio e impreciso del lenguaje legal. Términos como “insultar” u “ofender” podrían derivar en sanciones penales.

“Es un caballo de Troya. Dicen que quieren proteger, pero las definiciones son tan vagas que cualquier crítica puede ser castigada”, explicó Cárdenas. Aunque el gobernador Alejandro Armenta pidió revisar la reforma, la ley ya fue aprobada y está en vigor.