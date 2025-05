“Será Viral”: ¿Papa León XIV dará continuidad al legado de Francisco?

GENERANDO AUDIO...

Robert Francis Prevost, cardenal originario de Chicago, Estados Unidos, fue elegido como el nuevo Papa León XIV, sucediendo al Papa Francisco este jueves 8 de mayo en el Vaticano. Durante su primer mensaje Urbi et Orbi, habló en español fluido, mencionó su labor en Perú y reafirmó su compromiso con una Iglesia abierta, misionera y cercana a los más vulnerables

El primer mensaje del nuevo pontífice dejó claro que buscará continuidad con el proyecto de Francisco. Enfatizó temas como la paz, la unidad de los fieles, la inclusión, y una Iglesia que “no excluya a nadie”.

En esta ocasión para el programa “Será Vira” para el doctor en teología Luis Pesquera, las cinco ideas principales del discurso inaugural de León XIV son claras: paz, unidad, sinodalidad, misión y cercanía.

“Son conceptos que definieron el pontificado de Francisco, y ahora marcan el inicio de esta nueva etapa”, explicó.

Por su parte el especialista en Iglesia-Estado, Óscar Aguilar Ascensio, señaló que el nuevo Papa enfrentará una oposición conservadora por su postura sobre temas como la comunión para divorciados, la bendición a parejas del mismo sexo y el posible acceso de mujeres al diaconado.

“Va a tener que administrar esta tensión interna sin romper la unidad”, advirtió.

Perfil multicultural con raíces en América Latina

Aunque estadounidense de nacimiento, León XIV ha construido buena parte de su carrera pastoral en Latinoamérica, especialmente en Perú, donde fue superior regional de su congregación. Forma parte de la orden de los agustinos, una comunidad religiosa con fuerte vocación misionera.

Su formación multicultural también destaca: madre española, padre de ascendencia francesa e italiana. Esta diversidad de orígenes, más su experiencia pastoral en América Latina, lo convierten en un Papa que representa la globalidad del mundo actual.

Durante su primer mensaje, evitó usar el inglés y eligió expresarse en español, lo cual ha sido interpretado como una señal clara de cercanía con los fieles latinos. Incluso medios como The New York Times y The Washington Post subrayaron ese gesto como un símbolo del nuevo rumbo que tomará su pontificado.

¿Por qué eligió el nombre León XIV?

El nuevo Papa eligió el nombre León XIV en homenaje al Papa León XIII, pontífice del siglo XIX que escribió la encíclica Rerum Novarum, considerada el inicio del magisterio social de la Iglesia. Fue un Papa que buscó responder a los desafíos de su época, como el nacimiento de la clase obrera y los conflictos ideológicos de la modernidad.

Según Óscar Aguilar, este guiño histórico apunta a que León XIV se enfocará en los problemas sociales y económicos actuales: desigualdad, migración, guerras y polarización. “Es un mensaje potente: compromiso con la justicia social, sin perder la raíz doctrinal”, explicó.

Voz con peso en el escenario internacional

Además de ser el líder espiritual de más de 1,300 millones de católicos, el Papa también es jefe de Estado del Vaticano. En ese rol, se espera que León XIV tenga un papel más activo en temas globales, como la paz en Medio Oriente, la guerra en Ucrania y la crisis migratoria.

Presidentes y líderes ya han reaccionado: el presidente Zelenski de Ucrania lo felicitó públicamente, y los reyes de España enviaron sus buenos deseos. Se anticipa que el nuevo Papa use el prestigio moral del cargo para ser un mediador en conflictos internacionales y para alzar la voz a favor de los más vulnerables.

¿Qué sigue para León XIV?

En palabras del teólogo Luis Pesquera, los retos son claros: evangelizar en un mundo cada vez más secular, reconectar con los desencantados, garantizar la unidad interna y responder a los desafíos sociales con valentía y claridad. “Es un Papa con corazón latino, rostro global y misión universal”, resumió.

Óscar Aguilar concluyó: “Veremos un papado con continuidad en lo pastoral, pero con mayor presencia política y diplomática en el escenario mundial”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]