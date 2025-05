“Será Viral”: ¿Por qué están asesinando a influencers?

GENERANDO AUDIO...

La violencia contra influencers volvió a estremecer a la opinión pública tras el asesinato de Valeria Márquez, de 23 años, en Zapopan, Jalisco, mientras realizaba una transmisión en vivo. El crimen ocurrió el 13 de mayo. Días después, la influencer colombiana María José Estupiñán también fue asesinada. Dos casos que encendieron las alertas en el mundo digital.

En el programa “Será viral”, la influencer Dani Alfaro (7.6 millones de seguidores) y el experto en seguridad David Saucedo analizaron este fenómeno creciente. Ambos coincidieron en que la normalización de la violencia en México, la falta de protección institucional y la impunidad son factores clave detrás de estos ataques.

“Nuestra seguridad parece un chiste”: Dani Alfaro alza la voz

“Es una situación muy lamentable, sobre todo aquí en México, donde tenemos muy normalizada la violencia”, afirmó Dani Alfaro. Sobre el asesinato de Valeria, la influencer denunció: “Lo que más indignó fue que fue en un en vivo… ya no hay pudor, no hubo respeto. Nuestra seguridad parece un chiste”.

Dani también cuestionó las relaciones personales como posibles factores de riesgo: “Más vale prevenir que lamentar… cuida tus amistades, tus parejas. Uno huele cuando alguien está en malos pasos”.

Aunque reconoce que no se puede vivir con miedo, advierte: “El problema no son los influencers, el problema es la facilidad para matar a alguien en México… cómo es tan fácil conseguir una pistola, contratar un sicario, y que no haya consecuencias”.

[¿YA CONOCES EL CANAL DE WHATSAPP DE UNO TV? Da clic aquí, síguenos y obtén información útil para tu día a día]

Crimen organizado y narco cultura: el análisis de David Saucedo

El especialista en seguridad David Saucedo explicó que los grupos criminales ahora dirigen su atención hacia los influencers, como antes lo hicieron con periodistas y activistas. “Los cárteles buscan dictar una línea editorial… cuando se sienten exhibidos, atacan”.

Sobre la respuesta institucional, fue claro: “La impunidad genera la repetición del acto. Como no hay sanción ni detenidos, esto va a continuar”.

También advirtió que algunos influencers tienen nexos con el crimen: “Ya sea por relaciones personales, porque forman parte de la estructura o son voceros del narco. Es un fenómeno de ida y vuelta. Incluso narcotraficantes quieren volverse influencers”.

Urgen mecanismos de protección para influencers

David Saucedo propuso adaptar esquemas como el de protección a periodistas y activistas para el caso de influencers. Sin embargo, reconoció que estos mecanismos “no han funcionado del todo” y que aún con escoltas, varios comunicadores han sido asesinados.

Dani Alfaro insistió que la protección empieza desde lo individual: “Hay que ser muy precavidos, filtrar amistades y evitar subir contenido en tiempo real”. Y dejó una reflexión final: “Nada vale más que tu paz. Ni el dinero, ni los regalos. Si tu vida está en riesgo, aléjate. No lo vale”.