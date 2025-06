Será Viral: Premiarán a invasores con venta de casas Infonavit

GENERANDO AUDIO...

El reciente anuncio del director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, sobre la posibilidad de que personas que invadieron viviendas puedan rentarlas o incluso comprarlas ha encendido una intensa polémica.

El tema fue discutido en el programa Será Viral, conducido por Juan Rivas, quien puso sobre la mesa si este tipo de medidas no representan, en la práctica, una forma de premiar a quienes cometieron un delito.

Durante la emisión, Rivas recordó que fue el propio titular del Infonavit quien, en una conferencia matutina, abrió la puerta a que quienes actualmente ocupan casas de forma irregular pudieran adquirirlas. Dos días después, la presidenta electa Claudia Sheinbaum matizó la propuesta, aclarando que sólo aplicaría para viviendas abandonadas por sus propietarios originales.

Invasión o justicia social: el debate

El programa contó con la participación de Faustino de la Cruz, secretario del Ayuntamiento de Ecatepec, y el arquitecto y experto en vivienda, Horacio Urbano. De la Cruz defendió que, bajo ciertos criterios, se podría considerar una regularización como un acto de justicia social:

“Si tu condición socioeconómica es de necesidad y no de lucro o delincuencia, se justifica la necesidad. No sólo en casas financiadas por el Estado, sino también en predios federales que han sido invadidos por el descuido del propio Estado”, argumentó.

Sin embargo, Horacio Urbano fue tajante al advertir los riesgos de una medida de este tipo:

“Financiar a alguien que está cometiendo un delito de despojo, y además premiarlo con un precio preferencial, me parece que no sería correcto. El dinero del Infonavit es de los trabajadores, no del gobierno”, señaló.

Urbano también cuestionó la viabilidad del proyecto desde un enfoque legal y económico, al recordar que el Instituto tiene más de 146 mil viviendas recuperadas, muchas de las cuales han sido invadidas:

“Quizá sea difícil desocuparlas una a una, pero no podemos hablar de justicia social cuando se trata de un delito. Aquí hay que hacer valer el Estado de derecho”, sostuvo.

¿Solución o incentivo a nuevas invasiones?

Juan Rivas planteó una preocupación directa: si se facilita la compra de casas invadidas, ¿no se está enviando un mensaje equivocado que podría incentivar más tomas irregulares? Faustino de la Cruz lo reconoció como un riesgo, pero subrayó la necesidad de evaluar caso por caso:

“Hay que distinguir entre organizaciones que han ocupado predios con fines sociales, y grupos violentadores sociales que actúan con fines de lucro o incluso criminales”, dijo el funcionario de Ecatepec.

Finalmente, el programa concluyó con un consenso parcial: urge una solución integral para el problema de la vivienda, pero esta debe respetar el marco legal, los derechos de propiedad y evitar premiar actos ilícitos.