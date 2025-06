Será viral: protestas, redadas y acusaciones cruzadas entre EE.UU. y México

GENERANDO AUDIO...

La ciudad de Los Ángeles, California, históricamente considerada un refugio para migrantes, se convirtió en los últimos días en el centro de una tormenta política y social sin precedentes. En el programa “Será Viral”, conducido por Juan Rivas, se abordaron los recientes enfrentamientos entre autoridades y manifestantes, surgidos tras las redadas migratorias impulsadas por la administración de Donald Trump.

“Estamos ante una situación muy preocupante”, advirtió Eunice Rendón, coordinadora de Agenda Migrante. “No solamente habla del estado de California, sino de una política migratoria que busca extenderse a otros lugares”.

Los operativos migratorios generaron miedo e incertidumbre en comunidades latinas, provocando manifestaciones que derivaron en disturbios y vandalismo. Desde el gobierno federal, la respuesta ha sido contundente y polémica: el despliegue de tropas en zonas urbanas densamente pobladas por inmigrantes.

¿Provocación o legítima defensa?: la comunidad migrante responde a redadas

“Jamás pensé que esto iba a pasar algún día”, expresó Francisco Moreno, director ejecutivo del Consejo de Federaciones Mexicanas en América del Norte. Desde el corazón de Los Ángeles, compartió su experiencia de vivir a tan solo dos calles de los recientes disturbios. Para él, lo ocurrido fue una provocación: “Vinieron a provocar, básicamente. Es una provocación inmensa”.

Tanto Moreno como Rendón coincidieron en que las imágenes más virales —como la de una patrulla incendiada con una bandera mexicana ondeando— parecen parte de una campaña de desprestigio contra la comunidad migrante.

“No creo que de eso estamos hablando ni en California ni en Estados Unidos. Esa no es la comunidad migrante”, sostuvo Rendón. “Mucho menos la comunidad trabajadora y de mucho esfuerzo en el estado de California, que aporta el 22.5% del PIB estatal”.

Un despliegue “innecesario y teatral”

Al hablar del envío de tropas federales. Moreno denunció un montaje político orquestado: “No estamos en guerra, aquí en Los Ángeles no hay ninguna insurrección. ¿Por qué el presidente está mandando a miles donde no hay nada?”.

Para Rendón, el uso del Título X del Código de EE.UU., que habilita el despliegue militar ante insurrecciones, representa una grave violación legal: “Donald Trump está violentando la ley estadounidense. Está utilizando al ejército en tareas civiles que no le corresponden”.

La polémica acusación a Claudia Sheinbaum

El conflicto cruzó fronteras cuando la secretaria de Seguridad Interior de EE.UU., Christine Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de alentar las protestas en Los Ángeles. La acusación se basó en una ambigua declaración en la que Sheinbaum mencionaba una movilización vinculada al tema de las remesas.

“La secretaria equivocadamente mencionó que alenté protestas violentas en Los Ángeles. Le informo que es absolutamente falso”, respondió la mandataria mexicana en sus redes sociales.

Para Rendón, se trata de una interpretación oportunista: “Sí me sorprendió el ataque tan directo. No creo que tenga la fuerza para movilizar de esa manera a la comunidad. Esa no es la causa de estas protestas”.

Moreno fue más contundente: “No estaría de acuerdo en miles de cosas con la presidenta de México, pero no, ella no nos está insurrectando. Esa acusación es ridícula”.

El miedo como estrategia

Ambos invitados coincidieron en que las acciones de la administración Trump están dirigidas a generar miedo entre los migrantes y enviar un mensaje a los estados que se atreven a protegerlos.

“Lo que busca es generar caos y un mensaje de fuerza. Es una advertencia para las ciudades santuario”, concluyó Rendón.

En medio de esta tormenta política, la comunidad migrante continúa siendo el blanco de una estrategia que, más allá de lo legal, apunta directamente al terreno emocional y simbólico. La pregunta es si esta ofensiva se detendrá o si apenas estamos viendo el inicio de una nueva escalada.