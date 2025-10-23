Tu huella digital no está solo en tus dedos, también en todo lo que haces en línea

GENERANDO AUDIO...

¿Sabías que tu huella digital no solamente está en tus dedos? También está en cada clic que haces en internet.

Desde una compra en línea, hasta una búsqueda en redes sociales, todo deja un rastro que revela tus hábitos y preferencias.

¿Qué debes saber de la huella digital?

Comparten el mismo nombre, pero no son lo mismo, la huella digital biométrica es la marca física de tus dedos, una característica única que permite verificar tu identidad al realizar trámites, firmar contratos o desbloquear tu teléfono.

“Pues, yo la he utilizado para algunos trámites en el banco que me han pedido poner la huella, algunos trámites ante notario también que me piden poner la huella. Para eso la he utilizado” Eduardo González, sondeo

Cuidado con la información que das a la inteligencia artificial

Pero existe otra huella, una que no se ve, pero todos dejamos al navegar por internet.

“Es el rastro que dejamos, a veces con conocimiento de causa y a veces no, en todo lo que hacemos en línea. Llámese visitar un sitio web, hacer una compra en una tienda en línea, consultar algún documento, casi cualquier cosa” Explica Javier Matuk, experto en Tecnología

No se trata de espionaje, sino mercadotecnia.

“Se van almacenando, se van ahí dejando listos, insisto y repito, básicamente para que los anunciantes te encuentren, por ahí va el asunto” Javier Matuk, experto en Tecnología

Muchos usuarios aún no saben cómo protegerse

Lo que ves en redes sociales o páginas web es reflejo de la información que compartes.

“Lo que pasa es que nunca leemos los contratos de uso, nunca en la vida. Simplemente le damos aceptar, aceptar, aceptar y hay esos contratos que nadie lee, dice que la compañía tiene el derecho de saber dónde te encuentras” Javier Matuk, experto en Tecnología

Debemos cuidar la información que proporcionamos a la inteligencia artificial.

“En el sentido común y en las páginas tradicionales que muchos usamos, normalmente no hay problema, pero ojo, porque hay impostores de páginas” Javier Matuk, experto en Tecnología

A pesar de que usamos internet todos los días, muchas personas no saben cómo proteger su información.

“No, la verdad no, ni idea”, reconoció el joven Sebastián. “Sí me preocupa, pero no sé cómo hacerlo”, agregó Rebeca Valdés, durante un sondeo realizado por Unotv.com.

¿Cómo proteger tu huella digital?

No se puede detener la huella digital que realizamos en línea, pero lo que sí podemos hacer es tener mucho cuidado en las plataformas o páginas de internet que visitamos o en las que navegamos, tener mucho ojo a qué le damos clic.

No hay que temer si sabemos en dónde y cómo navegamos, evitar dar clic a anuncios, ofertas muy atractivas, correos electrónicos y siempre verificar que el sitio sea oficial.

“Estas aplicaciones o páginas normalmente te van a querer, querer robar datos” Javier Matuk, experto en Tecnología

Cabe mencionar que la huella digital no tiene un almacenamiento en la nube.

“Tal vez la que posiblemente más datos tenga es Google, porque es la que busca y es la que te ofrece resultados, pero igual redes sociales y otros sitios también tienen su almacenamiento de tu comportamiento, no tu comportamiento, tu navegación por Internet” Javier Matuk, experto en Tecnología

Finalmente, debes tomar en cuenta que, en el mundo digital, cada clic deja rastro y cada rastro cuenta.