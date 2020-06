Al presidente no le gustan los órganos autónomos

Al presidente le gusta tener una administración centralizada en torno a él y por ello no le gustan los órganos autónomos, así expresó Carlos Elizondo su opinión ante la posible desaparición del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred)

Nuestro analista opina que el Conapred además sí hace muchas cosas, pues ha tenido un papel importante en visibilizar el racismo, la discriminación, etc, ¿se ha resuelto? No, como no se ha resuelto el problema de salud pública y no estamos queriendo desapareciera.

El Insabi tiene muchos más problemas que la Conapred y cuesta mucho más dinero que la Conapred y seguramente no lo conocen muchísimos mexicanos".

El punto importante, dice Carlos Elizondo, es que cuando las instituciones tienen problemas hay que repararlas, cuando tienen problemas de corrupción hay que atacarlos.

Esto no es propio de un régimen democrático, opina nuestro analista, no es lo que el presidente nos prometió, que iba a ser alguien que respetara la ley por arriba de la ley.

Realmente es preocupante, cuando toda la batería presidencial, en medio de una crisis como la que estamos de salud y económica, está preocupado por quién es el titular de un órgano que tiene su importancia, pero no es tan importante como la crisis en la que estamos.

