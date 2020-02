Las ocurrencias dominan las decisiones políticas

En México cuesta mucho vivir en donde las ocurrencia dominan las decisiones que para bien o mal, políticamente hablando deben tomarse con seriedad, el último caso es el del avión presidencial.

Andrés Manuel va desde lo más popular como decidir no usar el avión presidencial y poner en riesgo su vida al usar vuelos comerciales; lo cual implica desquiciar los aeropuertos, gastar dinero en la renta de un almacenamiento extranjero y un mantenimiento que según los cálculos, es mejor usarlo que guardarlo, hasta rifarlo.

…y allá van todos, atrás de él queriendo complacerlo, Sheinbaum hasta iba a ver cómo condonar los impuestos a quien ganara el avión, por que toda rifa conlleva un impuesto y hasta la ley andaban cambiando”.

Para Carlos Elizondo no hay más ejemplo de ocurrencias que una vez que se dieron cuenta de qué no se podía rifar en partes, porque no se puede fragmentar un bien con un cachito … “yo una llanta, tu la puerta”… entonces se decidió una gran rifa con motivo del avión, dar un premio en efectivo, pagar los impuestos, los gastos y lo que sobre… quedará para las medicinas.

