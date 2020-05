Lo que importa es la capacidad de pago no la deuda

Urge la reactivación económica. Sectores productivos del país esperan medidas de prevención y protocolos para reanudar actividades.

Por ello nuestro analista político, Carlos Elizondo Mayer-Sierra opina que una medida que se podría hacer, pero el gobierno no quiere, es posponer algunas de las obras emblemáticas de esta administración.

Dichas empresas que hoy generan algo de empleo, no generan valor. Sin duda Carlos Elizondo concuerda con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador en que “no hay que rescatar los grandotes”. Hay que rescatar a aquello que generen un valor hacia delante, que esos mismos recursos que generen se inyecten en programas focalizados.

Pero independientemente de la generación de recursos, hay un punto muy importante del cual nuestro colaborador hace referencia y que se está perdiendo de vista y es que: el monto total de la deuda no importa, no importa la cantidad, sino la capacidad de pago del país, es decir, si el PIB (Producto Interno Bruto) se reduce, aunque no se adquiera más deuda (como proporción del PIB) se va a hacer más grandota.

