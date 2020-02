Ojalá que el paro de mujeres logre un cambio a fondo en México

Después del asesinato de Fátima, de Ingrid, de Abril y de un año que ha sido terrible en términos de violencia contra las mujeres -no que sea nuevo, pero ha sido un poco peor que los anteriores- nuestro colaborador opina sobre el paro de mujeres y su relación con el gobierno mexicano.

Y es que, hubo una reacción muy poco empática por parte de Andrés Manuel López Obrador hacia las mujeres, esto ha generado una “bola de nieve” para el gobierno.

El problema, señala Carlos Elizondo, es que el presidente no entiende aunque es una demanda muy concreta de las mujeres, ellas necesitan políticas públicas con perspectiva de género.

Es decir, no se trata como lo dijo el presidente: “yo voy a hacer que disminuyan los homicidios para todos”, eso no es lo que están pidiendo las mujeres, pues señalan que son más vulnerables pues no solo se enfrentan a violencia fuera de casa sino en la casa, quienes las asesinan y maltratan son parientes o conocidos.

Además, los agresores son hombres, no mujeres. Se necesita una serie de acciones que tengan la perspectiva de cómo ayudar en concreto la posición de ellas, y este gobierno no ha tenido esas políticas públicas con perspectiva de género

#UnDíaSinNosotras es una iniciativa se ha convertido en un punto focal donde convergen todas y muchos más; asimismo, este paro de mujeres ha atraído a actores que buscan otras cosas como en todos los movimientos políticos o sociales.

Habrá quienes se quieran sumar a la causa por la atención que se está generando alrededor del paro de mujeres.

Sin embargo, el reto es que no se quede en un paro, que bueno que se hace, que lo organicen y que dará una evidencia para la vida diaria de las mujeres en sus distintas responsabilidades pero lo que debe venir después de esto son cambios de fondo, una serie de retos que las mujeres enfrentan.

Más allá de fines políticos, este es el momento para cambiar de fondo lo que es y ha sido un desequilibrio estructural entre hombres y mujeres, lejano a la paridad que se espera.

Ya que el presidente lo está tomando por un lado que no es, pues ellas no son persecutorias de la 4T como lo ha dado a entender en sus últimas declaraciones.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?