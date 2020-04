Sector empresarial pide apoyos no que les regalen dinero

En medio de la contingencia sanitaria por el COVID- 19, y de reclamos del sector privado para que se apliquen beneficios fiscales, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se reunió esta tarde en Palacio Nacional con líderes del sector empresarial.

El presidente López Obrador había anunciado que se devolverá pronto el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a los empresarios y personas físicas, y descartó un escenario de desempleo masivo provocado por la crisis del coronavirus (COVID-19).

Para nuestro analista no se trata de regalar dinero, se trata de dar liquidez, son empresa que sabemos que pagan impuestos, el año pasado estaban generando utilidades pero ante una caída como está, muchas empresas dejarán de serlo.

Lo que está pidiendo el presidente a las empresas es que no corran, que no despidan a sus empleados, pero no les da apoyo.

Carlos Elizondo considera que todavía hay un jaloneo entre el gobierno y la secretaría Hacienda

Ojalá que aguante muchas empresas, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial que cree que abrir la libramos... pero ¿y luego?

