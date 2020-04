Será una crisis más profunda que la del 2009, la del 95 o del 82

Ante la crisis económica por la pandemia del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció un millón de nuevos créditos que se suman al otro millón que ya había anunciado en días pasados.

Hasta ahora lo que se ha anunciado, se oye mucho pero a esa cantidad y a la escala que se otorgará, no pintan las necesidades brutales que tienen los agentes económicos, tanto las empresas como todos aquellos que no están en una economía formal o que no son discapacitados, adultos mayores, o pertenecientes a alguno de estos conjuntos de receptores de ayuda.

Lo que estamos viendo en otros países, apunta Carlos Elizondo, es muchísimo más gasto de todo tipo para poder apoyar a quienes no pueden salir a trabajar y a las empresas que no pueden salir a producir o vender lo que hacen.

Prácticamente todos los análisis económicos dicen que la caída en la actividad económica, la caída del PIB en México, va a ser probablemente la más grande de América Latina.

Si descontamos Venezuela y la recuperación esperada de cómo evoluciona la epidemia sinceramente no se ve particularmente fuerte, es decir, los pronósticos hoy nos indican que esta crisis va a ser más profunda que la del 2009, que la del 95 y que la del 82.

