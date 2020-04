Javier Solórzano reflexiona sobre la relación que existe actualmente entre los empresarios y el actual Gobierno de la República

Hay una confrontación que se está manifestando cada vez de manera más clara entre los empresarios y el presidente de República, y si esto no se dio antes, se debe a que el empresariado ha estado prudente”. Javier Solórzano, analista.

Solórzano cree que la diferencia de pensamiento entre el Gobierno y el sector empresarial es lo que ha llevado a que exista dicha confrontación.

Éste es un asunto de origen: una cosa es lo que piensa el presidente respecto a lo que debe ser la vida en el país en todos los sectores y en sus ámbitos, y otra lo que piensa el sector privado; y esto no es nuevo”. Javier Solórzano, analista.

Un ejemplo de esto son los discursos pronunciados durante la década de los años 90 por Andrés Manuel López Obrador, sobre lo que él llamó la “mafia del poder”, indica el analista.

López Obrador [...] los llamaba la “mafia del poder”, era una parte que tenía que ver con el sector político, pero también era otra parte que tenía que ver con el papel del empresariado y la relación que guardaba con el poder político”. Javier Solórzano, analista.

El analista opina que actualmente el sector público y privado están discutiendo cómo resolver la crisis que enfrenta México y el mundo por el coronavirus.

Cuando el presidente dice que [el coronavirus] cayó como anillo al dedo, es un poco interpretando la ratificación de que el moderno desarrollo no ha servido de nada porque una pandemia de esta naturaleza deja claramente establecido a quién le pega y a quién no, quién se ve beneficiado y quién no, quién puede salir de ella y quién no”. Javier Solórzano, analista.

Asimismo, cree que está “bien que el presidente atienda el tema de los pobres, porque es consistente con él mismo”, pero destaca que también debe gobernar para todos, sobre todo ante la emergencia sanitaria por la COVID-19.

Lo que queda claro es que hoy una confrontación deja un vacío que no ayuda al desarrollo de la sociedad misma para lo que viene y lo que está pasando”. Javier Solórzano, analista.

Finalmente, Javier Solórzano sugiere que éste es un buen momento para la civilidad, el entendimiento y pensar que todos somos parte de una nación.

Queda claro que hoy una confrontación deja un vacío que no ayuda al desarrollo de la sociedad. Foto: Cuartoscuro

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?