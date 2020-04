Javier Solórzano habla de las declaraciones del conductor de televisión Javier Alatorre, de TV Azteca, quien “arremetió de forma insolente” contra el subsecretario Hugo López-Gatell; declaraciones que, según el analista, el presidente Andrés Manuel López Obrador minimizó.

Solórzano asegura que el presidente minimiza todo lo declarado y dice que hay que ver qué tanto puede trascender en la opinión pública una declaración como la del presentador de televisión cuando “los medios de comunicación no están en su mejor momento en los términos de la credibilidad”.

Es un acto de altanería, es una especie de ‘aquí les voy, yo pienso esto y las cosas deberían ser así y las cifras de López-Gatell son irregulares’, y para decir esto toman cifras de Jaime Bonilla.” Javier Solórzano

Javier Solórzano recuerda que Jaime Bonilla es el gobernador de Baja California, que fue elegido para un periodo de dos años y cambió la constitución estatal para tratar de reelegirse y gobernar 5 años, además que ya ha arremetido contra López-Gatell por el tema de las cifras.

El periodista habla que esta polémica fue minimizada por el presidente López Obrador cuando dijo “mi amigo se había equivocado”.

La pregunta es ¿quién es su amigo: el conductor, el gobernador de Baja Califonia o el dueño de la televisora?” Javier Solórzano

Nuestro analista recalca que “el dueño de la televisora ha tenido una actitud muy retadora durante todo el proceso del coronavirus y que hay testimonios de sus trabajadores que han sido obligados a ir a trabajar”, comenta Solórzano.

El presidente de México pidió que no se sancionara o investigara a la televisora y dijo que estaban en su derecho de libertad de expresión, a lo que Javier Solórzano recuerda que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, “sino es un derecho relativo, yo no puedo decir lo que quiera por más que alguien me caiga bien o mal”, explica el periodista.

"El presidente minimizó todo desde el poder central y dijo “tan tan, aqui todos somos amigos", pero ¿qué hubiera pasado si hubiera sido otra persona quien lo dijera?”, cuestiona Solórzano

Muchos se sintieron molestos porque han sido atacados por el presidente que los coloca como adversarios y los llena de adjetivos, como neoliberales” Javier Solórzano

