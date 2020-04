Javier Solórzano habla de que al Presidente no le acabó de gustar “el modito”, como dijo, en el que se tomó la determinación entre el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios y el Banco Interamericano de Desarrollo grupo Invest para obtener un crédito por 12 mil millones de dólares para financiar a tasas atractivas a micros, pequeñas y medianas empresa.

No le gustó al Presidente porque lo pasaron por alto, lo hicieron a un ladito” Javier Solórzano

Nuestro analista explica que hay que pensar por qué pasó esto, Solórzano comenta que los empresarios y el Presidente se han estado reuniendo y no llegan a ningún acuerdo.

El Presidente tiene buenos motivos para fustigar y señalar al sector privado, no nos hagamos mucho del desarrollo económico, social, político, incluso; tiene que ver con una perversa relación histórica entre el sector privado y la clase política”. Javier Solórzano

El periodista dice que “estamos en un lío brutal, porque si no contamos con todos para resolver un problema que es de todos, el gobierno no va a poder resolverlo solo porque se le va acabar la capacidad de maniobra”.

Solórzano comenta que entenderse con el sector privado al Presidente no lo hace ni más ni menos, “lo coloca en una posición envidiable porque ve al país de una manera integral y tiene como imponer las reglas, reglas que hay que discutirlas y debatirlas”.

Eso de los ‘moditos’ a alguien que tiene ‘moditos’ como él no le viene bien como expresión.” Javier Solórzano

Nuestro analista también explica que Andrés Manuel López Obrador en ese afán de tratar de emanar optimismo a la población dice que estamos avanzando en la lucha contra el coronavirus, “pero sabemos bien que eso está muy lejos de serlo, no somos nosotros quien lo dice, sino la propia Organización Mundial de la Salud, emitió un comunicado estos días”, explica Solórzano.

Como están las cosas más que andar buscándole por aquí o por allá, hay que encontrar la manera de cómo integrarlos”. Javier Solórzano

Javier Solórzano comenta que el país gira en torno al Presidente y puede imponer fácilmente condiciones, “lo digo positivamente, no como un acto de autoritarismo, pero lo que no le compete es que él sea el riel de la balanza porque no es de su competencia mover los presupuestos”.

Lo primero es el coronavirus, salgamos de eso y luego empezaremos a ver, pero mientras hay que generar condiciones favorables para que todos estemos en este momento muy juntos ayudándonos, como digo hay que estar juntos pero distantes”. Javier Solórzano

