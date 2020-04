Javier Solórzano habla sobre los 10 días que se vienen, que, según las autoridades, serán los más difíciles. “Tenemos a flor de piel el virus y se trata de evitar al máximo el contagio y el contacto, porque ya se vio la facilidad con la que se contagia el virus”; sin embargo, el problema va ser "cómo nos va agarrar la crisis económica cuando pase la pandemia".

El analista explica que también estamos entrando en un problema económico: en las ciudades grandes del país la gente sigue en la calle.

Les cuesta trabajo quedarse en casa; unos por desinformados, otros por irresponsables y otros porque no tienen de otra, hay que entender que hay personas que viven al día.” Javier Solórzano

El periodista dice que el problema económico va a aparecer tarde o temprano, explica que “no hay indicios que la paridad del dólar nos vaya a aventar una gran inflación porque, además, el consumo se ha reducido, de no ser por algunas compra de pánico”.

Habría que pensar qué hacer con las clases medias y las pymes, el presidente no quiere tomar ninguna decisión en esta materia y quiere que las cosas sigan como están.” Javier Solórzano

Explica que la economía está en una dinámica donde se va parando poco a poco, pero al empresario pequeño o mediano y a los ciudadanos les están pidiendo que sigan pagando sus impuestos.

Aquí no se trata de no pagar, un país que juega a no pagar está perdido.” Javier Solórzano

Andrés Manuel López Obrador dará un mensaje el domingo y “todo indica que no habrá ningún tipo de medidas que vayan a cambiar la dinámica de gente que en este momento no está recibiendo ingresos y van a tener que seguir pagando impuestos, es una situación que el presidente y su equipo deberían de pensar cómo resolverla para tener estímulos, porque esto será uno de los grandes problemas cuando acabe todo esto”, afirmó Solórzano.

Nos va agarrar divididos, con un problema económico abierto y con una situación de país verdaderamente adversa.” Javier Solórzano

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?