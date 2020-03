El Gobierno ha sido insensible con las mujeres

Javier Solórzano dice que como pocas veces se ha centrado la atención pública de todo el país en el tema de la violencia de género, que “nos viene abrumando, agobiando y es un tema lacerante y al que el Gobierno ha sido insensible".

Podrá entrar en terrenos de lo que tiene que ver con los feminicidios, pero hay un consenso cada vez más marcado de cosas que están pasando en el país y el mundo y tiene que ver con la discriminación a la mujer”.

El analista cita a Octavio Paz, quien dijo que durante la segunda mitad del siglo XX uno de los hechos más importantes fue el papel que jugó la mujer y el feminismo en la sociedad por encima del desarrollo de la computación o la consolidación de la televisión como medio.

¿Es importante el 8 y 9 de marzo? Sí, el 8 es de ellas por ser el Día de la Mujer, pero el 9 porque han convocado a un gran número de mujeres en el país a pensar en ellas.” Javier Solórzano

El periodista señala que los hombres también han entrado a una dinámica de ver las cosas, “va costando trabajo, a veces se puede, a veces no, a veces son muchos años de una cultura y una forma de ser que cuesta trabajo dejar".

Pero no sólo nos cuesta trabajo a nosotros, también le cuesta trabajo a las mismas mujeres.” Javier Solórzano

Solórzano narra que a las mujeres que conoce les pregunto “si van a dejar de trabajar el lunes, me contestan que ‘es algo mucho más que eso’".

Asimismo el analista cuestiona qué va a pasar con el Gobierno y señala que ha sido insensible, a excepción de la Marina o la Sedena, que han sido solidarias para que las mujeres decidan y no sufran sanciones si eligen faltar el próximo lunes.

“Pero las cosas se han puesto muy delicadas, con el propio presidente que mandó la venta de cachitos de un avión que no se está rifando para el 9 de marzo y al día siguiente recula porque no se había dado cuenta”, comenta Solórzano y cuestiona que “no puede ser posible que el tema no esté en la agenda del presidente”.

