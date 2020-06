El tamaño de las diferencias entre el gobierno de Jalisco y el Federal

Javier Solórzano trata de explicar el tamaño de las diferencias que existen entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El periodista recuerda que los antecedentes vienen desde las elecciones de 2018 cuando Enrique Alfaro no apoyó a AMLO lo que generó que en su momento se tomarán distancia “y para la forma de ser del presidente esto nunca se olvidó”, señala Solórzano.

Nuestro analista cuestiona si realmente en los sótanos del poder fue donde se engendró la manifestación tan comentada del pasado jueves en Guadalajara como señala el propio gobernador de Jalisco.

Javier Solórzano dice que es muy difícil poder saber cuál es la verdad sobre este tema, sin embargo se sabe que desde 2018 hay un asunto que no cuadra entre estas dos personas.

Ademaá de por medio está el partido Movimiento Ciudadano, que digan lo que digan ha ido creciendo y ya tiene una gubernatura, tiene una presidencia partidista interesante en la cámara de diputados y uno de sus dirigentes que es Dante delgado es una persona influyente con poder político, explicó Solórzano.

Realmente el Presidente estuvo detrás de las protestas, lo dudo mucho.” Javier Solórzano

El periodista comenta que antes de la pandemia las cosas en el país ya estaban bastante confrontadas y el movimiento de las mujeres agudizó mucho esta problemática, sin embargo, la pandemia y colocó otros temas en el escenario.

Por lo tanto Javier Solórzano señala que una forma de poder interpretar las manifestaciones del fin de semana en Jalisco y del lunes en la Ciudad de México tiene que ver en cómo se fueron conformando parte de los muchos problemas que hay en el país y como ahora después de haberse ido postergando por la pandemia comienzan a salir nuevamente.

Nuestro analista señala que estas diferencias y problemáticas salen a través de casos muy puntuales como lo es el de Óscar en Baja California y el de Giovanni López en Jalisco, qué tienen en común denominador la situación del abuso policial al igual que el caso de George Floyd en Estados Unidos.

El periodista dijo que “traemos pendientes que están saliendo, además empieza a haber un conflicto real de poder político entre el gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal y es muy difícil saber en qué va acabar, pero lo que es real es que en cuanto acabe esta etapa de la pandemia muchos de los problemas que estaban en pausa volverán a salir”.

Hay que ver qué pasa entre el gobierno de Jalisco y el Gobierno Federal, no entiendo en que pueda acabar pero no se va a solucionar tan fácil, va a requerir de muchas cosas entre ellas se van a tener que sentarse y platicar con sensibilidad política, la cual últimamente no se ha dado mucho en este país.” Javier Solórzano

