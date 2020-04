Hay que pensar integralmente, pero primero, y antes que nada, van los pobres

Javier Solórzano habla sobre la expectativa que generó el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el anunció de un plan emergente ante la pandemia de COVID-19; sin embargo, "fue un informe".



El analista recuerda que el presidente dijo que iba a dar un informe y “así lo hizo”, pero lo que quedó claro es que López Obrador empieza a tomar una división entre un amplio sector de la población (no mayoritario) y otro sector que eventualmente pudieran estar enfrentados.



Su discurso fue eventualmente para los pobres, los más desprotegidos y nadie puede soslayar la naturaleza que tiene un discurso como ese en estos momentos, no tiene sentido, es injusto que en los más pobres de este país recaiga lo que pudiera ser una recuperación económica.” Javier Solórzano



El periodista asegura, “dejando a un lado filias y fobias, que no sea lo mejor mantener la obras de la refinería y del aeropuerto, no porque no valgan la pena, pero será prudente en este momento mover los recursos hacia esas áreas”.



Solórzano asegura que la crisis en términos de salud nos va alcanzar y va estar “rudísimo”, y el plan va a tener que cambiar, y que no sirve de mucho que el mandatario reciba a empresarios pero no se llegue a ningún acuerdo.



Es un presidente con una gran legitimidad, con una fuerza real y legítima además de que está acompañado de una oposición que le pasó un tsunami y no se ha dado cuenta porque sigue atorada en el piso.” Javier Solórzano



Es el momento en el que el presidente tiene que demostrar su sabiduría, “somos un país en el que no sólo se puede pensar en un sector de la población, aunque sea el sector más desprotegido".



Unos dependemos de otros y otros dependemos de unos, es un momento en el que se requiere pensar integralmente, sin dejar de pensar primero, y antes que nada, en los pobres.” Javier Solórzano

