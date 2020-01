Las respuestas de López Obrador son una paradoja

Luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador se deslindó sobre los borradores de la reforma judicial donde se extiende el castigo de arraigo, permite la intervención de comunicaciones y se retoma el delito de difamación, Javier Solórzano considera que la respuesta del mandatario es una paradoja.

Hay una paradoja, el presidente dice que él sabe todo y de repente le preguntan por esta propuesta y él acaba diciendo que no la conocía”. Javier Solórzano, analista

Solórzano analiza el discurso del mandatario mexicano ante los cuestionamientos que surgieron en días pasados ante esta reforma que, supuestamente, fue impulsada por la Fiscalía General de la República y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

El presidente dice: 'Nosotros no somos los que avientan la piedra y escondemos la mano', pero es que aquí no hay piedra ni mano y no sabe qué pasa”. Javier Solórzano, analista

Y opina que existe la impresión que la organización interna que mantiene López Obrador es “personal”.

Da la impresión que la comunicación se vuelve de él y sólo de él. Hay muchas dependencias y funcionarios de altos niveles de dependencias que se enteran de lo que va a pasar vía las mañaneras”. Javier Solórzano, analista

El experto concluye que el aislamiento del presidente puede ser “inquietante” porque podría no tener referentes para tomar decisiones.

¿Cómo decide el presidente? Es un asunto que está en la mesa y está muy discutido. Ese es el gran asunto”. Javier Solórzano, analista

“El asilamiento no le viene bien a nadie y menos al presidente”, destaca el analista. Añade que para que las ideas se puedan fortalecer tiene que existir el debate.

Aquí no hay de otra, así funcionan las democracias y esta democracia es la misma que lo tiene hoy en el poder”. Javier Solórzano, analista

