Javier Solórzano habla sobre lo lógico que resulta que se esté apurando el regresos a las actividades tras el confinamiento obligatorio por la pandemia de la COVID-19 pero cuestiona qué o quiénes son los esenciales en este país.

Nuestro analista señala que “no hay que darle muchas vueltas” ya que hay un amplísimo sector de la población que debe estar en la calle para vivir, no sólo es el sector informal, que es numeroso, sino muchos trabajos que se desarrollan en la calle.

Mucha gente que tiene que salir a la calle, desde cobrar, hacer algún trámite o muchas cosas que se tienen que hacer y todos las padecemos de alguna u otra manera.” Javier Solórzano

El periodista comenta que entonces el tema a debatir es quiénes son los esenciales y qué es lo esencial.

Alguién me decía ‘yo soy esencial porque si yo voy a trabajar y no pongo mi puesto, mi familia no come; ¿o que lo esencial son solamente las grandes empresas de automóviles, la minería y la construcción?’” Javier Solórzano

Solórzano comenta que bajo esa óptica todo se torna muy difícil, porque todo se convierte en un aspecto profundamente relativo, sin embargo “lo que es cierto es que urge regresar, pero el gran tema es cómo hacerlo”, dice el periodista

El gobierno de la Ciudad de México presentó su proyecto y no es muy distinto al del Gobierno Federal, no obstante Javier Solórzano explica que “vamos a regresar acorde a cada uno pueda, creo que hace bien el gobierno en decir que no se va a pelear, un poco para lavarse las manos, pero es evidente que cada estado de la República, cada ciudad, cada municipio tiene más claro la manera de regresar”.

Los municipios que originalmente abrirán este lunes, sencillamente no lo hicieron, quisieron esperarse porque las palabras que nos dominan en estos momentos son: incertidumbre y temor.” Javier Solórzano.

El regreso sigue siendo un asunto que tiene mucha incertidumbre y confusión; “cada quien va a tener que jugarle a su propia a su propia naturaleza, a su propia determinación, a su propio entorno para tomar la decisión”, comentó Solórzano.

Por otro lado, está el tema de las mediciones “que no queda muy claro”, nuestro analista cita una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción que muestra que podría haber una cantidad grande de personas que hayan fallecido por coronavirus y que su acta de defunción tenga otra causa.

Estamos en una etapa muy difícil, la curva no se achatando y no se está amansando a la pandemia, lamentablemente.” Javier Solórzano

