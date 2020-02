¿Qué tanto impactan las elecciones de EU a México?

Javier Solórzano analiza qué tanto impactan y afectan las elecciones de Estados Unidos a México, independientemente de quién resulte ganador en las votaciones.

Históricamente se ha dicho que le conviene más a México estar del lado de los republicanos, más que con los demócratas; la historia cuenta que incluso ha habido una mejoría en la relación con [Estados Unidos]”. Javier Solórzano, analista.

Solórzano habla sobre la postura que ha adoptado el Gobierno mexicano ante el país vecino, desde el 1 de diciembre de 2018, la cual, en su opinión, no es de confrontación.

Es entendible en un sentido, sabemos lo que esto puede significar, cómo pueden reaccionar, pero también es entendible desde el punto de vista de que no hay un canon, no hay una forma histórica de poder entender al señor Donald Trump, porque no tiene el perfil de los otros presidentes que ha tenido la Unión América”. Javier Solórzano, analista.

El experto también destaca que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, parece querer permanecer cercano al mandatario norteamericano para evitar el conflicto.

No se entiende que el conflicto no necesariamente significa una posición negativa, sino la defensa de muchas cosas que tenemos en relación al país: migrantes, narcotráfico, armas quién va a pagar el muro”. Javier Solórzano, analista.

El colaborador concluye que las elecciones estadounidenses pueden afectar México en tanto que será un tema sonado durante los debates de camino a la presidencia de los Estados Unidos.

Según algunos resultados preliminares, el pronóstico era una pugna cerrada entre los candidatos. Foto: Cuartoscuro

¿Qué pasa con las elecciones en Estados Unidos?

Según algunos resultados preliminares de las elecciones primarias, celebradas el día de ayer en Iowa, el pronóstico era una pugna cerrada entre por lo menos cinco de los 11 candidatos demócratas, con el senador Bernie Sanders a la cabeza, seguido por la senadora Elizabeth Warren, el alcalde Peter Buttigieg y el ex vice presidente Joe Biden y la senadora Amy Klobuchar.

Menos del 1% de los estadounidenses vive en Iowa, un estado rural dotado de asambleas de electores o "caucus" para designar a sus candidatos, pero cumple un papel fundamental en la carrera hacia la Casa Blanca por ser tradicionalmente el primer estado que vota en las primarias demócratas que comenzaron este lunes.

