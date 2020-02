Dentro del INE esta expresada la pluralidad del país

La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados lanzará esta semana la convocatoria al proceso de elección de cuatro nuevos integrantes del Consejo General del INE, quienes deberán ser electos por mayoría calificada de dos terceras partes en el pleno a más tardar el 31 de marzo o, en caso de no lograrse un acuerdo, designados por insaculación el 1 de abril.

Los consejeros electorales que resulten nombrados ocuparán sus cargos por nueve años.

No creo que debamos imaginar que los consejeros del INE son ángeles que no tienen absolutamente ninguna simpatía política, que no tienen afinidad ideológica con ninguno de los partidos que se pelean los puestos de elección popular; lo que creo importante es que al final de cuentas, dentro de ese órgano electoral está expresada la pluralidad del país.

Para Jesús Silva Herzog Márquez, teniendo y reconociéndose justamente esas parcialidades dentro del Consejo es como se genera equilibrio.

La llamada de alerta es, a no perder de vista la necesidad de tener un Consejo Electoral que no solamente exprese la voluntad de la mayoría sino que también se expresen las voces minoritarias.

Lo que nos hace falta es una función arbitral que vaya más allá de lo que es estricta y constitucionalmente indispensable.

