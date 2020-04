Mensaje de AMLO fue una expresión de la terquedad del presidente

Al analizar el mensaje emitido el pasado domingo por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que anunció un plan económico para enfrentar la crisis generada por la pandemia de coronavirus (Orthocoronavirinae), y aseguró que lo más difícil del Covid-19 está por llegar, el analista Jesús Silva Herzog señala que fue decepcionante.

Me parece que lo escuchamos la tarde de ayer, domingo, pues fue decepcionante para la mayor parte de los observadores y lo fue porque, me parece que lo que se escucha es la constatación de que para el presidente de la República esta es, lo dice él, una crisis pasajera que no tiene por qué desviar el proyecto del presidente de la República de sus iniciativas y de sus proyectos económicos y políticos”, Jesús Silva Herzog, analista.

El especialista destaca que lo que encontramos en el mensaje de López Obrador es, básicamente, la expresión de la terquedad del presidente de la República, de que las cosas deben seguir por el camino que han andado desde el inicio de su administración.

Vale recordar que entre las medidas anunciadas por el presidente la tarde del domingo destacan la entrega de apoyos a la población más pobre y vulnerable del país, así como una mayor inversión pública en programas sociales.

También dijo que se brindarán apoyos a pequeños negocios de empresas familiares del sector formal e informal; no se aumentarán precios de combustibles ni de impuestos, entre otros puntos.

