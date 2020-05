Otra prueba para la SFP, en la pasada quedó a deber

Desde el pasado 1 de mayo, la Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga la compra de ventiladores por parte de la delegación en Hidalgo del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) a una empresa de León Bartlett, hijo de Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En el contexto de la pandemia, la SFP, a cargo de Irma Erendira Sandoval, aseguró que es necesario poner énfasis en que las compras para atender la situación de emergencia sanitaria generada por el COVID-19 sean transparentes; por ello, revisa la cuestionada compra.

Nuestro analista político expresa que la Secretaría de la Función Pública se está encontrando con otra prueba, por que en su desafío anterior (la investigación a Manuel Bartlett, director de la CFE) quedó a deber, pues en esa ocasión lo que se escuchó como oficial por parte de la SFP fue una resolución que no tuvo la seriedad para tratar las acusaciones.

... El antecedente que tenemos de la secretaria de la Función Pública no es positivo, habrá que esperar; no tenemos por qué anticipar pero creo que las expectativas no son positivas y creo que estas son oportunidades muy importantes para demostrar, denunciar y castigar a quienes pudieran infiltrarse al propio equipo y a las alianzas del presidente López Obrador”.

