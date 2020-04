Luis Rubio reflexiona sobre el comentario que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 2 de abril, al finalizar su conferencia matutina en Palacio Nacional, sobre que “el coronavirus vino como anillo al dedo” y cuestiona los motivos que empujaron dicho comentario.

No me es obvio a qué se refería, no sé si se refería a la recesión que vamos a experimentar, al enorme número de personas que están perdiendo su empleo, a las personas que se van a morir por el coronavirus, a la capacidad limitada que tiene el país de recuperar su economía o al hecho de que quiebren muchas empresas para tomar el control de ellas”. Luis Rubio, analista.

Nuestro colaborador opina que lo dicho por el mandatario es “desafortunado”, pero sugiere cuál es el objetivo político que existe detrás.

Se trata no de desarrollar al país, sino de lograr una concentración del poder cada vez mayor para evitar que México progrese”. Luis Rubio, analista.

AMLO debe aclarar a qué se refería con su comentario de que la crisis sanitaria por la COVID-19. | Foto: Cuartoscuro

Por lo anterior, el experto cree que el jefe del ejecutivo debe aclarar a qué se refería con su comentario de que la crisis sanitaria por el COVID-19 es buena y cómo vamos a salir de ella, de forma que todos los mexicanos tengan mejores condiciones de vida, que la economía crezca y disminuya la pobreza y la desigualdad.

En ausencia de una estrategia apropiada para esto, lo que vamos a ver en los próximos meses será más pobreza, más desigualdad y muchos más problemas sociales y criminalidad”. Luis Rubio, analista.

El analista indica que éste es un momento crítico en el que el gobierno debe pensar cómo hacer que la recesión sea lo menos profunda posible y que los empleos se recuperen lo más pronto posible.

También esta semana, el presidente López Obrador dijo “esto es una crisis transitoria”, refiriéndose al tema del coronavirus, y que “no va a tardar y vamos a salir fortalecidos porque no nos va a hacer cambiar en nuestro propósito: acabar con la corrupción y que haya justicia en el país”, dijo.

