Con AMLO el presidencialismo vuelve a México

Este miércoles 25 de diciembre, Luis Rubio realiza una reflexión sobre el libro de Juan Espíndola Mata, “El hombre que lo podía todo, todo, todo”, el cual hace una crítica al presidencialismo mexicano en el sexenio del expresidente, Vicente Fox Quesada (2000-2006), y la actual realidad mexicana.

Lo que dice [el libro] es que el presidente se dedicaba históricamente a negociar con toda clase de intereses, todo el tiempo, y eso le hacía que su poder fuera menor del que aparentaba tener en todo momento”. Luis Rubio, analista

Rubio cree que este análisis permite tener una visión más clara sobre que el presidente no era “todopoderoso” y no podía imponer su voluntad a todo el mundo. No obstante, el experto difiere del autor en tanto que las circunstancias en que gobernó Fox fueron distintas de las que circundaban en los tiempos del PRI.

Con la presidencia de Fox se tenía un presidente mucho más débil y mucho menos hábil y con menos experiencia, con una realidad política circundante mucho más compleja”. Luis Rubio, analista

Asimismo, cree que en lo que respecta a la actual realidad de México se está regresando a la antigua era del presidencialismo.

A propósito de estas fechas de reflexión, nuestro colaborador cree que sería bueno reflexionar sobre este tipo de temas y aprovecha para enviar felicitaciones.

“El hombre que lo podía todo, todo, todo”

“El hombre que lo podía todo, todo, todo” es un libro editado en 2004 por el Colegio de México en el que su autor realiza un estudio de la presidencia en México y la supuesta atmósfera de “poderes absolutos” de quienes ostentaban el cargo.

En el texto, el escritor menciona tener el propósito de examinar los procesos políticos en los que la injerencia presidencial se presumía decisiva y definitiva.

