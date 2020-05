¿Cuándo volver a activar la economía en México?, esa es la pregunta alrededor de la cual, Luis Rubio reflexiona, toda vez que países en Europa y Asia han comenzado a abrir sus actividades económicas.

En el caso de México todavía no podemos pretender abrir más que lo esencial, porque todavía no hemos llegado al pico de contagios”. Luis Rubio, analista.

El experto explica que no llegar al pico de contagios significa que todavía sigue habiendo más contagios cada día de los que había el día anterior, por lo que aún no es posible reabrir las actividades dado que se puede provocar un nuevo brote de casos que obligarían a la población a volver al confinamiento.

Hay que abrir en el momento en que el riesgo de contagios sea menor que el costo de mantener cerrada la economía”. Luis Rubio, analista.

Sin embargo, menciona que en el caso de México, se vuelve más difícil saber cuándo se reabrirá la economía debido a que no se tienen datos precisos sobre el número de contagios.

Nuestro colaborador cree que los mexicanos deben aguardar a un mejor momento, ya que aún no existe la cura o vacuna contra la COVID-19, no obstante, sugiere que se deben encontrar formas que permitan mantener a las personas que se encuentran desempleadas y que no tiene opción de preservar sus condiciones básicas de vida.

Finalmente, Luis Rubio, reitera que esta situación no va a cambiar hasta que no haya confianza en que el riesgo de contagio haya disminuido.

