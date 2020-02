No atender los asesinatos de mujeres y niños puede destruir la sociedad

A propósito de casos como el de Fátima, una niña de 7 años de edad que fue encontrada muerta con signos de violación el pasado fin de semana en calles de la alcaldía Tláhuac, Luis Rubio reflexiona sobre los asesinatos de mujeres y menores.

Los asesinatos de mujeres pero especialmente de niños y niñas están adquiriendo dimensiones verdaderamente epidémicas, cada día hay más, cada día se sabe de más, cada día son más violentos y cada día tienen consecuencias más graves”.

Nuestro colaborador refiere que un factor importante que mantiene la prevalencia de este tipo de delitos es la impunidad.

En la medida en que permanezca la impunidad, en que nadie sea culpable de nada, en la medida en que no exista una capacidad o disposición por parte del gobierno a enfrentar estos problemas, lo único que va a pasar es que van a seguir creciendo”.

El experto señala que puede haber consecuencias sociales si las autoridades no atienden de la debida forma el tema de los asesinatos a mujeres y niños.

Quienes tienen interés o posibilidad de atacar a las mujeres y a los niños van a hacerlo cada vez más, lo cual puede sumir a la sociedad en un proceso del que nadie querría ser miembro”.

Rubio opina que tiene que haber un cambio radical y que el gobierno no puede seguir esperando que haya un cambio por sí mismo.

El gobierno tiene que definir una estrategia, yo no sé si se requiere una fiscalía o legislaciones especiales, pero sí se requiere es una determinación política clara de que no se vale matar a civiles, no se vale matar a mujeres, no se vale matar a niños”.

El especialista insiste en que debe haber una estrategia integral que aunque tome tiempo, haga frente a estos problemas.

Familias que están atosigadas por estos problemas porque les ha pasado, nunca vuelven a ser las mismas y eso va a contaminar a los otros, hasta destruirnos como sociedad”.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?