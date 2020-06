Luis Rubio reflexiona sobre los hechos violentos ocurridos durante las manifestaciones en el estado de Jalisco y la Ciudad de México tras la muerte de Giovanni López a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, y expone tres puntos clave respecto al tema.

En primer lugar, nuestro colaborador menciona que la falta de capacidad y preparación de los cuerpos policiacos para hacer frente a las problemáticas actuales.

Tenemos policías que no funcionan, no entienden, no están formadas para enfrentar los problemas que el país tiene en la actualidad. Las policías tienen este problema, al menos desde 1968, y esto nos dice que por décadas los gobiernos no se han preocupado por resolver ese tema”. Luis Rubio, analista.

En segundo lugar, el experto señala que hay “intereses oscuros y agitadores profesionales” inmiscuidos en estos actos.

Si vienen del gobierno federal, si son cubanos, o vienen de terceros países, de grupos políticos o de los narcos, no lo sé, pero ciertamente hay mucha gente infiltrada cuyo objetivo es armar escándalo”. Luis Rubio, analista.

Finalmente, en tercer lugar, Luis Rubio menciona el conflicto que existe entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, el cual en su opinión “está dañando a los ciudadanos”.

Foto: Cuartoscuro

Ante todo lo anterior, el analista cree que hasta ahora nadie se ha preocupado por la ciudadanía y su seguridad.

A nadie le importan los ciudadanos, a nadie le importa la seguridad pública, todos están preocupados por sus agendas políticas, el presidente por avanzar su agenda general, el gobernador seguramente por ser candidato”. Luis Rubio, analista.

Por ello cree que “a nadie le preocupa que el país mejore, a nadie le preocupa que la ciudadanía esté segura y que la economía se recupere; todos nos venden el Nirvana, pero la realidad es que no tenemos un sistema de gobierno que fuerce a los gobernantes y candidatos a gobernantes a ofrecer soluciones”.

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?