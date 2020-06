Luis Rubio opina que si bien "es normal y necesario que todos estemos interesados por regresar a la normalidad después de muchas semanas de confinamiento”, también es importante considerar dos temas para bien personal y del país.

Por un lado, el experto menciona que el crecimiento en el número de contagios aún continúa:

Todavía no acaba el periodo de contagios por la razón de que ha habido distintas etapas en el confinamiento. Hay muchos modelos que demuestran que vamos a seguir teniendo crecimiento en los contagios por varias semanas, y por lo tanto esto pospone el regreso a la vida relativamente normal”.

Y por otro lado, la existencia de pérdida de empleos y la crisis económica a causa de la crisis sanitaria por la pandemia de Coronavirus.

Hay una cantidad enorme de personas que simplemente no van a poder regresar a una vida normal porque ya no tienen empleo, porque sus empresas no están funcionando o porque no van a tener ingresos suficientes para acceder a servicios como restaurantes, taxis o viajes”.

Ante esto, nuestro colaborador indica que después de la cuarentena México vivirá una etapa en la que habrá disputas sociales, políticas e incluso familiares, por ello sugiere que todos debemos pensar cómo podemos cooperar para disminuir el impacto de esto y cómo resolver el problema en el largo plazo.

Lo primero es un tema de acciones individuales, familiares, personales; lo segundo es un tema de acción política sobre cómo vamos a trabajar los mexicanos para mejorar la capacidad de respuesta de nuestro gobierno o de nuestro país ante los retos futuros”. Luis Rubio, analista.

Respecto al ámbito político nacional, el analista señala que un punto para comenzar este trabajo es el periodo electoral del año que viene.

