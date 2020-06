Luis Rubio opina que “es absolutamente lógico que el gobierno mexicano quiera volver a abrir la economía lo antes posible”, no obstante, señala que éste es un momento delicado para hacerlo por las altas cifras de contagios de COVID-19 que hay en el país.

El experto cree que una de las consecuencias de la apertura precipitada de la economía será que ésta no se reactivará de forma tan rápida como en otros países.

Cuando los mexicanos se den cuenta de que otros países están reactivando su economía muy rápido y la mexicana no, las preguntas sobre por qué sucede esto van a comenzar”. Luis Rubio, analista.

Nuestro colaborador explica que esto sucederá porque la economía de México ya estaba dañada desde antes que iniciara la pandemia en el país.

La pandemia lo único que hizo fue acelerar las tendencias y hacerlas mucho más profundas y mucho más graves”. Luis Rubio, analista.

Según el analista, la solución al problema económico de México es atraer la inversión al país, pero destaca que en su lugar el gobierno está expulsando y dificultando que esto suceda, dejando como única opción de desarrollo las ganancias por exportaciones que deje el nuevo Tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Vamos a estar dependientes de que las exportaciones jalen la actividad económica del país, lo cual por sí mismo no es malo, pero no es sostenible en el largo plazo y menos con un nuevo tratado que no ayuda a atraer nueva inversión”. Luis Rubio, analista.

Por ello, Luis Rubio sugiere que el gobierno se debe dedicar a atraer la inversión a México.

