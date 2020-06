Luis Rubio da tres posibles explicaciones sobre la próxima visita que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador realizará a Washington, Estados Unidos para encontrarse con el mandatario norteamericano Donald Trump.

[Esta visita] en condiciones normales sería absolutamente lógico, natural y encomiable, sin embargo, ir a la mitad de un proceso electoral es una absoluta locura”. Luis Rubio, analista.

“Una opción es que se estén ignorando los riesgos, y no se hayan contemplado otras alternativas, por lo que no hay razón para que el jefe del ejecutivo mexicano no asista”.

“Una segunda posibilidad es que el presidente López Obrador está a favor de Trump”, lo cual podría indicar que trata de asegurar una buena relación con éste en caso de ganar la reelección a la presidencia.

Intervenir en la política de otro país siempre es riesgoso y mucho más cuando se trata de un país tan importante para México como los Estados Unidos”. Luis Rubio, analista.

Y la tercera posibilidad es que “el mandatario mexicano crea que esta visita le va a ayudar con su base en México”.

Si este es el caso, sería igualmente un cálculo malo porque implicaría pensar que los mexicanos todos son tontos si creen que una fotografía resultará en mejor popularidad”. Luis Rubio, analista.

Luis Rubio cree que “cualquiera de estas opciones habla de una situación de desesperación”.

Lo único bueno para México es tener una relación estrecha, cercana y funcional con Estados Unidos, pero no jugar en la política interna de este país, porque tampoco toleraríamos que ellos estén jugando en nuestra política interna”. Luis Rubio, analista.

