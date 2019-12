No se nota que la estrategia de seguridad sea diferente a la de Calderón

Luego de que durante su conferencia mañanera de este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador presentara un balance sobre la estrategia de Seguridad que ha seguido su administración, nuestra especialista María Amparo Casar señaló que los datos presentados no concuerdan con la realidad que vive nuestro país.

De la información que ofreció López Obrador, quien destacó las ventajas de la estrategia que consiste en atender las causas de la violencia y la inseguridad, durante su conferencia matutina, nuestra analista retoma el presunto cambio de estrategia en materia de Seguridad, el cual está basado, según los datos aportados, en cuatro pilares.

Yo no los veo pero que nuestro público decida, yo nada más les pongo ahí las declaraciones del presidente actual, de Andrés Manuel López Obrador y las cifras que entregó su propio secretario”, María Amparo Casar.

El primero de los pilares es que “ahora la inteligencia si funciona”; en este sentido, la analista señala que las autoridades nos digan como por qué si funciona, en qué han funcionado, qué información le ha entregado a la Fiscalía General de la república (FGR) para que encuentre a presuntos delincuentes, "no lo veo por ningún lado”.

Segundo: “que ahora si pueden actuar el Ejército y la Marina, y antes no podían actuar”; nuestra analista señala que, antes dichos organismos no tenían el respaldo jurídico adecuado, no lo tenían, pero de que actuaba, actuaba y sigue actuando.

Tercero: “que hay mayor coordinación”; lo concedo, sí hay mayor coordinación.

Y cuarto: “que se están atacando las causas estructurales”; en este sentido, María Amparpo Casar señala que, en su percepción, no se nota que haya una estrategia alternativa a la que implemento en su momento el expresidente Felipe Calderón.

