Luego del anuncio de que México entró en la fase 2 de contagios por coronavirus, Martha Anaya repasa la estrategia anunciada esta mañana por el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.



Teníamos una transmisión lenta, hasta que se llega a un punto de inflexión donde la curva de contagio sube, en México todavía no llegamos al punto de inflexión y por eso es la oportunidad de México para contener el contagio”, señalo López-Gatell.



Ante el aviso, Anaya retoma y comparte la estrategia de México frente a la COVID-19.



Ya lo dijo el subsecretario, será una etapa bastante prolongada. Se eligió una estrategia de mantener el distanciamiento social más tiempo para que los contagios no rebasen nuestro sistema de salud”.



La especialista también retoma lo que explicó el funcionario sobre que en el país no ha llegado al punto de inflexión, que es cuando los contagios se aceleran.



Pero señaló que no tardará para que esto suceda y por ello entramos a la etapa 2”.



También reflexiona sobre la postura del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha llamado a mantener la calma y cuidar a los adultos mayores durante esta contingencia de salud.



Y menciona que más allá de las acciones gubernamentales, la gente ha adoptado medidas de prevención contra el coronavirus; sin embargo, sólo algunos han tenido ese privilegio.



Los que nos hemos aislados somos realmente privilegiados, como lo dijo hace unos horas el economista Ildefonso Guajardo”.

Y dice que “aislarse significa tener un sueldo y seguirlo recibiendo haciendo trabajo desde de oficina”.

En cambio los boleros, los meseros, los que van al día, no tienen esas posibilidades de quedarse en sus casas, de darse ese lujo".

Martha Anaya concluye que durante esta contingencia debemos de "apoyarnos entre todos, de solidarizarnos con aquellos que no pueden mantenerse en casa", y que precisamente ése es el verdadero reto que enfrentamos como sociedad.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?