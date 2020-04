Las cifras de Gatell no cuadran

Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, detalló que en México hay ya 970 muertos y 10 mil 544 casos de contagio por COVID-19. Ante este escenario, Martha Anaya opina que las cifras no cuadran.

Las cifras de Gatell ya no más no cuadran, al principio se le daba el beneficio de la duda, pero a medida que pasa el tiempo los números no cuadran”.

La especialista retoma las declaraciones de Arturo Erdely, doctor en Ciencias Matemáticas por la UNAM, quien afirma que los reportes de la Secretaría de Salud “mezclan datos de fechas y marcos de referencia distintos, sin justificación”.

Matemáticos de la UNAM han demostrado que ese factor de ocho por el que habría que multiplicar supuestamente el numero de casos subestimados no es precisamente de ocho, sino que podría ser de 40”.

“La cifra de contagios es altísima, nada que ver con lo que nos están diciendo”, remata Anaya.

La experta también retoma las declaraciones de Julio Frenk, exsecretario de Salud de México, quien considera que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ha comunicado de manera veraz sobre la situación del coronavirus en el país.

También tiene muy claro que las cifras que se están dando a conocer en México no cuadran y tienden a minimizarse”.

Y concluye que sería hora de que las autoridades mexicanas comunicaran cuál es el escenario real para “enfrentar las cosas tal y como son”.

Coronavirus y el mundo

Hasta el corte más reciente, la COVID-19-19 ha provocado la muerte de al menos 183 mil 120 personas en todo el mundo, además de contagiar a dos millones 624 mil 846 individuos.

Por su parte, la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo este miércoles que América Latina está por vivir el peor momento de la pandemia del coronavirus, por lo que los países deben expandir sus capacidades de detección del virus.

Te recomendamos

¡Denuncia en Uno! ¿Conoces o tienes fotos y videos de algún acto de posible negligencia, corrupción y abuso de autoridad? Mándalo al WhatsApp de Uno TV: 5562115131. ¡Compártelo! Nosotros le damos seguimiento.

¿Qué opinas?